El viernes vence el DNU con las medidas de cuidado y desde el Gobierno apuestan a que se apruebe este jueves en Diputados la ley que establece criterios sanitarios que el Ejecutivo envió al Congreso y que ya cuenta con media sanción en Senadores. "La ley va a ser muy ordenadora, dice lo que hay que hacer en cada caso y esperamos que salga esta semana", aseguran desde Casa Rosada aunque de no conseguirse se emitirá un nuevo decreto. Durante la jornada en la que hubo 733 fallecidos y 22.195 contagios en 24 horas, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron de manera virtual con los 24 gobernadores --solo faltó Gustavo Bordet, de Entre Ríos que fue reemplazo por su vicegobernadora-- y analizaron el ritmo de la campaña de vacunación. En los últimos siete días se alcanzó un nuevo récord de inoculación con 2.078.867 aplicaciones y desde Balcarce 50 aseguran que "lo importante es que siguen llegando vacunas y que estamos trabajando muchísimo para que puedan vacunarse rápidamente todos los argentinos". Esa es la principal preocupación del presidente, Alberto Fernández, aseguran.

En la reunión --vía Zoom-- con los gobernadores hubo sintonía en cuanto a las gestiones que lleva adelante el Gobierno nacional para garantizar la provisión y distribución de vacunas, que ya supera las 14,5 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional. Los funcionarios del Ejecutivo, en tanto, aseguraron a los gobernadores que van a acompañar a las provincias que quieran adquirir vacunas, tal como hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es una buena noticia que en el escenario mundial está aumentando la producción de vacunas, así que en la medida que las provincias quieran avanzar, van a tener todo nuestro acompañamiento”, dijo Vizzotti.

La ministra compartió la experiencia en el proceso de adquisición de las vacunas dentro del marco de la confidencialidad que se tiene con las contrapartes, y subrayó "la importancia de unificar criterios para ayudar a las jurisdicciones en el desafío de adquirir este bien que demanda todo el mundo”. En esa línea, se buscó ajustar detalles sobre las negociaciones que vienen realizando las jurisdicciones en la compra y se ratificó la voluntad de todas las partes de compartir información y experiencias.

"Axel pudo acceder a un comienzo de acuerdo, y lo ideal sería que traigan todas las vacunas que sean posibles, luego corresponderá que se las den a Nación así las seguimos distribuyendo equitativamente", opinan cerca del Presidente. Desde Jefatura de Gabinete, en tanto, prefieren ser más cautelosos con este tema: aseguran que primero tienen que comenzar las negociaciones, luego que efectivamente lleguen y el último paso será ver cómo es el reparto.

Otra de las cuestiones que se abordaron en la reunión, según informaron a este diario desde la Jefatura de Gabinete, fue la carga de datos que las provincias hacen de las dosis aplicadas. "Las provincias deben notificar la cantidad que aplican y algunas venían bajas en la notificación, pero eso no quiere decir que no se estén aplicando sino que quizás no las cargan. Destacamos que necesitamos que lo hagan", indicaron.



Al finalizar el encuentro, De Pedro puntualizó que “fue una muy buena reunión en la que los gobernadores destacaron el impacto que está teniendo el incremento de vacunas de las últimas semanas”. A la vez resaltó que “el trabajo articulado que se viene desarrollando con las provincias nos está permitiendo cuidar la vida y la salud de todos los argentinos”.

Desde la Casa Rosada están conformes con los resultados del DNU vigente, "hoy (por el lunes) estamos viendo los efectos del precierre y tuvimos 22 mil casos. Es evidente que cuando baja la circulación se reducen los contagios", señalan. De todas formas, consideran que hay que ser cuidadosos con la circulación porque "por más que se sigan poniendo camas de terapia no hay terapistas para atender a los pacientes".

A partir de esta evaluación, de no aprobarse la ley en el Congreso, todo indicaría que el nuevo DNU sería similar al actual. Desde Diputados, en tanto, informaron a este diario que aún resta que el proyecto pase por comisiones y que obtenga dictamen. Sin embargo, una opción sería que solo la discuta la Comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles y que llegue al recinto el jueves. Algo de eso conversó el Presidente con Massa cuando el domingo lo recibió en Olivos.

La donación de vacunas de Estados Unidos

Aún no se sabe de qué laboratorio serán las vacunas que donará Estados Unidos a nuestro país y que llegarán a la Argentina mediante el mecanismo Covax. En caso de que que sean de Pfizer, Moderna o Johnson y Johnson, desde el Gobierno aseguran que "se autorizarán todas", para ser aplicadas. El problema residirá en los marcos legales, porque los propios laboratorios, por más que se trate de una donación, exigen tener firmado un marco normativo por si hay algún tipo de problema. En ese sentido si, por ejemplo, las donaciones son de vacunas de Pfizer, se deberá, o bien cambiar la ley de vacunas en el Congreso, o, como sugieren desde el Gobierno, "que Pfizer cambie el contrato, que sería lo más fácil". Desde Casa Rosada, en esa línea, aseguran que siguen en diálogo con ese laboratorio para poder "ablandar sus exigencias".