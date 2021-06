Las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, recordaron el día del periodista y además destacaron el rol de este oficio durante estos años de democracia, pero no olvidaron y reivindicaron a los periodistas detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar: "Y llegó el 7 de junio, Día Nacional del Periodista. Y de la Periodista, porque ambos son lazos fundamentales de nuestra condición de habitantes que convivimos, dialogamos, intercambiamos noticias y comentarios en una nación, una región, un continente", dice el comunicdo. Las Madres además se preguntaron "¿Por qué no nombrar a algunxs entre lxs periodistas, mujeres y hombres enamoradxs de la verdad, detenidos desaparecidos o no, que iluminan caminos? Rodolfo Walsh, Tito Paoletti, José María Pasquini Durán, Tilo Wenner, Enrique Raab, Alicia Eguren, Miguel Angel Bustos, Dardo Dorronzoro, Luis Guagnini, Leonardo Bettanin y Gregorio Selser".