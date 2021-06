Una inesperada polémica se dio durante el segmento de Homenajes, al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, cuando interrumpieron a la legisladora que destacaba la marcha de mujeres del 3 de junio, y sembró de malestar el resto de la jornada, en tanto los cruces se extendieron hasta el final, cuando el vicepresidente del cuerpo, Ignacio Jarsún, pidió disculpas por lo sucedido.

El problema se generó cuando la oranense del Frente de Todos, Jorgelina Juárez, pidió la palabra para homenajear a las mujeres que sostienen luego de seis años el reclamo del NiUnaMenos por la incesante violencia de género, que tiene su máxima expresión en los femicidios, y que en Salta ya se cuentan seis en lo que va del 2021.

Por ello Juárez consideró que el Estado salteño no tiene como prioridad la prevención de la violencia y se basó en las estadísticas para respaldar su afirmación. La diputada pidió también por la aprobación en el Senado del proyecto con media sanción para crear el cuerpo de promotoras territoriales, que permitiría detectar de forma temprana en territorio situaciones de violencia.

Justo en ese reclamo la oranense fue interrumpida por Jarsún, que se encontraba presidiendo la sesión, y le marcó que lo que estaba haciendo no era un homenaje, sino una manifestación.

Juárez retomó su parlamento remarcando las malas estadísticas que ostentan la provincia y otra vez el vicepresidente reiteró: “quiero pedirle disculpas pero no es un homenaje, eso es manifestaciones, no quiero ser irrespetuoso con usted, pero tampoco quiero ser irrespetuoso con el resto de los diputados”.

A lo que la diputada remarcó que se homenajea una fecha importante para las mujeres que marcharon para que se termine la violencia de género. Inmediatamente enumeró los seis femicidios que se cometieron este año, "es realmente lamentable que no se atienda esta problemática. Y para terminar y no faltar el respecto ya que usted piensa que no debe hablarse en homenaje, la voy a seguir en Manifestaciones, pero quiero pedir que la violencia de género se agende entre las prioridades del gobierno y que no se precarice la tarea de las cuidadoras que solo le abonan un viático de 10 mil pesos, pero las cuidadoras del refugio para mujeres víctimas de violencia que hay en Orán hace 4 meses que no cobran”.

Nuevamente Jarsún interrumpió: “¿diputada se da cuenta que está hablando de cualquier cosa menos un homenaje?, si yo permito que siga hablando de un tema que no es homenaje después todos los diputados van a tener derecho a lo mismo y esto se convierte en cualquier cosa”.

Fastidiada la diputada optó por señalar que sí le parecía que estaba haciendo un homenaje, pero que lo continuaría en manifestaciones.

Fuego cruzado

Históricamente la sesión de Diputados se abre con los homenajes, para lo cual cada diputado cuenta con 10 minutos de tiempo. Y desde hace un año y medio las manifestaciones se hacen al final, en los que cada diputado cuenta con cinco minutos.

Ahí continuaría esta pelea, ya que la diputada Silvia Varg utilizó su tiempo para defender a Juárez: “un homenaje es una manifestación pública de respeto a un acontecimiento o una persona que lo merece, el 3 de junio se realizó el NiUnaMenos como homenaje a las víctimas y como un grito de protesta que se escuchó en todo el país”.

Y agregó que “los homenajes no se cuestionan ni se tienen que poner en discusión, en el reglamento quedó establecido que se pueden usar 10 minutos para hacer un homenaje, hoy Juárez estaba hablando del problema de la violencia y la verdad es que ha sido interrumpida y estaba dentro de los límites de tiempo”.

Por último advirtió que "en esta cámara no se le corta la palabra a los varones, así que pido respeto para las diputadas y sobre todo cuando hablan con propiedad de la vida y la muerte de las mujeres, en Salta hay 6 muertes de lo que va del año y la verdad no nos pueden cortar la palabra en un espacio de manera arbitraria”.

El que salió en defensa del vicepresidente fue Gustavo Orozco, molesto por lo que dijo Varg porque “estigmatizó a toda la Cámara, pero si hay algo que caracteriza a esta gestión es la apertura que tiene, pero si el tiempo para hablar se agota, se agota para todos”, indicó el diputado de Rosario de la Frontera, desconociendo que la interrupción no fue porque se superaron los 10 minutos acordados (iban seis al momento del corte).

“Me sentí tocado cuando dijeron que esta Cámara es machista, porque con esta gestión no es así”, volvió a señalar Orozco.

Cuando Juárez volvió a pedir la palabra agradeció a Varg y destacó que ese gesto es común en las mujeres “nosotras a la misoginia la respondemos con sororidad y armando redes. Eso quería destacar en homenaje”.

Despues nuevamente insistió en la aprobación del proyecto de las promotoras territoriales y cerró indicando que "la verdad, me voy decepcionada porque el diputado lo hizo con desconocimiento de la importancia de la fecha y hubo otro diputado (por Andrés Suriani) que dijo que la marcha del 3J era en contra de los hombres, nosotras marchamos en contra de la misoginia”.

El siguiente orador fue justamente Jarsún quien se defendió insistiendo en que lo de Juárez fue una manifestación y no un homenaje y que con eso se corre el riesgo de que “se pierda el espíritu de los segmentos de la sesión”.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la lucha de las mujeres y con sus derechos. Si le pasa algo a una mujer soy el primero en salir con los tapones de punta pidiendo la pena de muerte para quien se anima a tocar una mujer, por eso me parece injusto que piensen que estoy coartando la libertad de expresión” y agregó que solamente "estaba conduciendo la sesión”, y cerró indicando que le pedía disculpas a la diputada "si sintió que la coartaron”.