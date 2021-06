Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a julioenriqueu, socio desde mayo de 2020.



MINI BIO:

Nací hace 47 años en Banfield. Mi papá era panadero y comunista, no sabía de qué lado se cargaba una pistola, pero era peligroso por otros motivos. Su biblioteca tenía miles de volúmenes, muchos de ellos non sanctos, así que en el '75 recibió algunas indirectas, guardó su biblioteca en 60 cajones y estos a su vez en un galpón y se vino a probar suerte a General Roca, Río Negro. Aquí tuve una infancia soñada, en una quinta de una hectárea con manzanos, viña, acequias, una laguna donde pescaba.... Siempre estuve extremadamente politizado. Recuerdo la emoción que tuve a mis 10 años cuando mi viejo trajo de Lomas de Zamora las 60 cajas de libros y las abrimos juntos. ¡Un tesoro indescriptible! En ese entonces corría ya el año 83 u 84, había llegado la primavera... Alfonsín, juicio a las Juntas, ley de divorcio, una maravilla.

Toda la primaria y secundaria militando en la izquierda. A los 18 fui a estudiar abogacía a Buenos Aires, terminé de cursar todas las materias, entré a trabajar a una escribanía meses antes de recibirme, duré un par de meses porque me sentí como un pájaro enjaulado, renuncié y me volví a Roca. Jamás rendí los poquitos finales que me quedaron, había perdido por completo el interés.

En Roca puse un kiosco y una vinoteca, trabajo 8 a 10 horas por día, me da para vivir razonablemente bien, a mí y a mi familia: Natalia, mi mujer, y mis hijos, León y Victoria. Por la actividad que tengo, entre cliente y cliente, leo muchísimo, horas y horas.

MI HISTORIA CON PÁGINA/12:

Me acerqué a Página un poco antes de que asumiese el innombrable, año 89, desde entonces compré la edición impresa hasta el año pasado. Desde Marzo 2020 que no llega más en papel al valle de Río Negro, así que lo empecé a leer en forma digital.

Hace un tiempo empecé a contribuir por 2 razones: una para no sentirme garronero y después para opinar. Me gusta ejercitar el pensamiento crítico.

POR QUÉ CONSIDERAS QUE ES IMPORTANTE LA OTRA MIRADA:

Siento que los lectores tenemos un par de hilos conductores en esa otra mirada: todos repudiamos la dictadura, la década del 90, a Macri; pero, al mismo tiempo, en esa otra mirada se observan claros matices entre varias vertientes que alimentan esa toma de posición: la izquierda, en mi caso; el peronismo, que es actualmente mayoría y eso se observa clarito en las contribuciones; algún que otro anarquista...

Para defender esa otra mirada y darle mayor pluralidad, me gustaría que Página/12 no solo sea la caja de resonancia de las cosas que pasan dentro del Frente de Todos, me gustaría que dé más notas sobre sectores ajenos políticamente, pero ideológicamente cercanos por sus posiciones progresistas, o sea, remarcar la transversalidad. El progresismo ni empieza ni termina con el peronismo posmenemista, este es (y no es poco) la expresión mayoritaria para dar lucha en el campo del poder real a la derecha. ¡Por eso me sumo!

LO QUE MÁS ME GUSTA DE PÁGINA/12:

Juan Forn. También, me gustan los artículos de opinión, que no se quedan en la agenda del día a día, los que se pueden leer un tiempo después de haber sido escritos y, aún así, siguen siendo herramientas valiosas como un prisma para vivenciar lo que va aconteciendo.

Me gustaría terminar con una declaración de principios: el comunismo llegó a la humanidad demasiado temprano y llegar temprano es casi tan malo como llegar tarde. Pero tengo la certeza de que no hay plan C: comunismo o extinción de la especie humana.