La delegación de Venezuela presentó este sábado un brote de coronavirus ante la aparición de doce casos positivos en los testeos realizados al arribar a Brasilia, sede del encuentro inaugural de la Copa América ante el anfitrión Brasil, previsto para este domingo.



Si bien no detalló los nombres de los afectados, se trata de "jugadores y miembros del cuerpo técnico" y la Conmebol ya ha sido notificada, aunque tanto el organismo como la propia Federación Venezolana no dieron información.



Según el comunicado, "todos los diagnosticados con el virus se encuentran asintomáticos y aislados en habitaciones individuales y monitoreados por la Conmebol y el Centro de Información Estratégica de Vigilancia en Salud, equipo que pertenece a la Secretaría de Salud del Distrito Federal de Brasil".



Este viernes, Venezuela ya había informado que el mediocampista Tomás Rincón, capitán del equipo, no se subió al avión desde Caracas por haber presentado síntomas gripales y malestar físico, compatibles con el coronavirus.



Justamente al tomar conocimiento de esa situación, la Conmebol anunció un cambio reglamentario y fijó en "ilimitados" la cantidad de cambios correspondientes a jugadores afectados por la Covid-19 en la lista de convocados, cuando estaba fijada inicialmente en cinco para toda la competencia.