"Esteban Alvarado es el resultante de una historia que hemos tenido durante mucho tiempo en Santa Fe, en las distintas formas de manejarnos en materia político criminal. Creo que es una persona que creció mucho al amparo de ese permiso estatal para delinquir, un permiso ilegal con altísimas relaciones, que logró un emporio económico muy significativo con un perfil criminal muy violento". La definición la hizo para Rosario/12 el fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra, después de la primera audiencia preliminar, donde se están exponiendo las pruebas que argumentan el pedido de pena al líder de ese sangriento clan de la ciudad y cuatro de sus colaboradores. Esta es la preparación para el juicio oral que tiene una condena en expectativa de prisión perpetua para Alvarado, como instigador del asesinato de Lucio Maldonado, un prestamista de dinero con quien tenía relaciones comerciales.

Schiappa Pietra explicó que en estas audiencias -la próxima será el miércoles 16- "se van a ventilar acusaciones por distintos hechos: uno es el homicidio de Maldonado, pero también los atentados al Tribunal y al Centro de Justicia Penal y los atentados a una de las empleadas de la fiscalía, que sufrió la balacera de su propia casa, además del hecho de la asociación ilícita que es una acusación que la vamos a presentar en estos días".

-¿Cuál fue el accionar de esta banda en los hechos que se investigan?

-Es muy importante visibilizar el contenido de esa organización criminal para entender muchos de estos hechos que se sucedieron: una de las estrategias que desempeñó Alvarado fue a hacerse pasar por el grupo de Los Monos, para así desviar el curso de la investigación. Pero nosotros tenemos pruebas: logramos procedimientos abreviados suscritos por personal policial que participó de la investigación y al que Esteban Alvarado logró infiltrar para que le pasen información con ese objetivo.

-¿Por qué hablan de una asociación ilícita?

-Porque se puede ver claramente toda la estructura criminal que tuvo una perdurabilidad en la provincia entre los años 2012 y 2019, distintos períodos y relaciones con un montón de personas que esperemos poder probar en el juicio.

-¿Y qué rol jugó Alvarado?

-Es el jefe de esta organización criminal, de la asociación ilícita y es el que nosotros entendemos instigó el homicidio de Lucio Maldonado, además de ser responsable de distintas maniobras vinculadas al lavado de activos. De hecho, ha habido condenas con algunos de los participantes de estas maniobras. Nosotros identificamos una estructura de esta organización que está dividida por distintos componentes: uno, un componente fuertemente violento, que cometía hechos violentos, donde identificamos a un grupo de personas, y un segundo, más ligado al entramado económico comercial. Hay que recordar que Esteban Alvarado, fue detenido allá por el año 2012 y comienza a montar su estructura de empresas en el año 2013, estando aún privado de su libertad. Es allí cuando empiezan a aparecer las inscripciones de empresas que nosotros al día de hoy identificamos tanto como a las personas que conforman el núcleo más duro de Esteban Alvarado y que fueron quienes movieron un flujo de dinero, de vehículos, de propiedades. En esta líneas estamos investigando a un número importante de personas por lavado de activos e identificamos varias maniobras, por las que ya han habido algunos condenados. Por ejemplo su abogado (Claudio Tavella) y recientemente un personal policial (Javier Makhat)

-¿Cómo definiría el funcionamiento de esta banda?

-Creo que esta altura ha quedado muy evidenciado que no existe crimen organizado sin participación estatal. Creo que esta causa claramente lo ha puesto en evidencia. Muestra la connivencia en una dimensión que nosotros mencionamos en varias audiencias, y que es la intervención estatal para regular ilegalmente el funcionamiento de esta banda. En esta causa hay un montón de personal policial, incluso algunos condenados, que eran investigadores del circuito de agencias de investigación de la policía de la provincia, es decir por un lado investigaban crímenes y por el otro lado colaboraban para que otras personas puedan seguir funcionando como esta empresa criminal. A esto mismo le llamó regulación y me parece que es importante, en ese sentido, esta causa, porque nos ha mostrado que eso no es un mito, o un estudio científico sino que muy claramente tiene que ver con cómo operan en el terreno las organizaciones criminales.