Una mujer argentina es buscada desde este jueves en la localidad balnearia uruguaya de Remanso de Neptunia, donde desapareció tras realizar un trámite vinculado a una denuncia de violencia de género contra una ex pareja. El dispositivo electrónico que había recibido en el marco de la denuncia fue hallado en su vivienda, según informó la policía.

Andrea Panini, una instructora de yoga de 43 años, oriunda de la localidad cordobesa de Río Ceballos pero que vive en Remanso de Neptunia hace 7 años, desapareció el pasado 10 de junio a la tarde, cuando salió de su casa para llevar unos papeles al juzgado uruguayo en el que tiene radicada la denuncia. Como se suponía que era solo un trámite, dejó a su hijo de 11 años al cuidado de un vecino, a quien le avisó que volvería a las 15.

Tras notificarse sobre la desaparición de la mujer, la policía local se dirigió a la casa en la que vive con su hijo, donde encontró el dispositivo electrónico que le había proporcionado la justicia como medida preventiva por haber radicado una denuncia por violencia de género. La ex pareja de Panini también había recibido una pulsera electrónica, según los allegados.

“En el último tiempo estaba pasando un momento difícil por un largo litigio con su expareja, padre de su hijo, quien tiene una tobillera electrónica a pedido de la Justicia que le prohibía acercarse a ella”, contó su familia en un texto que difundió por WhatsApp.



“Es una persona luminosa, alegre, no es de hacer estas cosas. Lo único que se es que ella iba a la fiscalía de Atlántida y nunca llegó. Algo le pasó”, dijo a los medios su hermana Paula, quien se enteró el jueves por la noche de la búsqueda de Panini. “Estoy tratando de comunicarme con la fiscalía de Uruguay y no me atiende nadie. Le pedí a una amiga de Andrea que vaya físicamente para ver cómo se encuentra el estado actual de la búsqueda. Esta es una película que no me esperaba”, agregó.



El caso de la desaparición de la mujer es llevado adelante tanto por la Justicia de Uruguay como la de la Argentina. Mientras tanto, los amigos más cercanos de Panini comenzaron a rastrear las zonas cercanas, como la costa y los arroyos.

A las personas que tengan datos sobre su paradero se les solicita comunicarse con los teléfonos 59891004003 (Uruguay), o al 549113107810 (Argentina).