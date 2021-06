Las artes audiovisuales pueden servir como disparadores para la concientización sobre las problemáticas de género. Así lo entienden los miembros de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) que este jueves a las 18 presentarán “Cine y Mujer”, una actividad basada en la película Gilda, la biopic de Lorena Muñoz, en la que Natalia Oreiro se mete en la piel de la popular cantante de música tropical que había generado una innovación en el mundo de la bailanta, atravesado por el machismo imperante de la época. Se trata de una charla dirigida a líderes sociales y barriales, asistentes sociales, especialistas en género, responsables de políticas de género en instituciones y empresas, gestores y gestoras culturales, y cualquier persona interesada en adquirir nuevas habilidades en torno al empoderamiento de la mujer. La actividad se realizará de modo virtual y es de acceso libre y gratuito, previa inscripción en www.acep.org.ar y [email protected]

En el marco del programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro contará con referentes del ámbito público y privado en políticas de género y culturales que compartirán su experiencia en el trabajo con mujeres y el aporte del cine como generador y reproductor de sentidos. Entre varios disertantes, estarán Carolina Villanueva, co-fundadora de Grow/Género y Trabajo y, en su momento, directora de Contenidos del Women 20 (G20), y Belén Igarzábal, directora del Área de Comunicación y Cultura de FLACSO. Desde ACEP agradecen muy especialmente a Lorena Muñoz y su producción "por ceder los derechos de la película Gilda para inspirar a los disertantes y participantes".

La Asociación Civil Estudios Populares es una entidad creada a principios del año 1999 en Argentina con el fin de promover los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y el respeto por los valores democráticos consagrados en la misma. “Este proyecto se enmarca en uno de los objetivos que persigue nuestra asociación: abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. En este mismo orden, ACEP firmó hace unos años un convenio de colaboración con el Ministerio de la Mujer de Córdoba para difundir y desarrollar un programa de formación en su campus virtual contra la violencia de género en adhesión a Ley Nro. 27499 ‘Micaela’, vigente en nuestro país desde el 2018”, explica Oscar Ensinck, presidente de ACEP.

Carolina Villanueva se dedica a cuestiones de género desde hace más de diez años. Es Licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella y Master en Políticas Sociales y Género por The London School of Economics. Junto con Georgina Sticco fundó “Grow, Género y Trabajo” hace más de una década. En diálogo con Página/12 comenta los lineamientos de su exposición. "Va a durar alrededor de veinte minutos, y la idea es invitar a los y las participantes a que hagamos una breve reflexión sobre cuál es la importancia del cine a la hora de reproducir determinados estereotipos de género al momento de generar cultura. Y cuáles son esos mensajes que están en la peli para que nosotros reflexionemos sobre la agenda de género", explica la expositora.

Villanueva va dividir la presentación en tres bloques. Uno tiene que ver con los roles de género y la división sexual del trabajo. "Son todas las escenas de la peli que están hablando de cuáles son las cosas que son más de mujeres, las cosas que son más de varones, los ámbitos donde las mujeres nos desarrollamos o nos debemos desarrollar y el rol del cuidado. Este lo voy a mencionar porque ella es madre y tiene una tensión entre ir a trabajar y seguir cuidando a sus hijos", explica Villanueva. Y también va a exponer lo referido a todo lo que se espera de Gilda como maestra jardinera, "todo el estereotipo alrededor de la mujer", señala Villanueva, quien destaca que el ámbito laboral en el que Gilda se mete "es muy machista". Por eso Villanueva se va referir a "cómo salir hacia afuera, cómo el mundo de la música es un ámbito no sólo con códigos muy mafiosos, en particular el que se ve en esta peli, pero sobre todo muy masculinos, donde la mujer es simplemente un objeto sexual o algo a consumir". Villanueva también va a reflexionar sobre cómo a Gilda "la dejan afuera de todas las decisiones estratégicas de su carrera y de la banda y cómo ella reacciona porque no está conforme con ese rol y la pelea", explica la expositora.

Además de ser directora del Área Comunicación y Cultura de la FLACSO– Sede Argentina, Belén Igarzábal es Licenciada en Psicología y magíster en Periodismo. Es investigadora y docente en el área de medios, prácticas culturales y género. Participó en la mesa de intercambio sobre políticas culturales y género para el informe “Repensar las políticas culturales 2021”de la Convención 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de UNESCO. "Voy a presentar dos temas. El primero va a ser sobre el lenguaje audiovisual, especialmente el cine y el vínculo con las audiencias, cómo en el cine se generan representaciones que muestran formas de ser y estar en el mundo. Y lo importante es cómo las audiencias visualizan y se identifican o no con esas representaciones", señala Igarzábal. Esta especialista entiende que las audiencias "no son pasivas" sino que, a medida que va cambiando el contexto sociocultural "van posibilitándose vínculos con determinados personajes y también el cine hace presente determinadas temáticas".

Sobre el segundo punto que expondrá, Igarzábal anticipa que va a mostrar imágenes "sobre el rol del cuidado y la imposición que tiene la mujer, y en este caso tomando como ejemplo a Gilda, para el ámbito de lo privado y el cuidado de lo doméstico y de sus hijos". La especialista va a profundizar en cómo eso se manifiesta en distintos momentos de la película y “es reflejo de nuestra sociedad actual que, al día de hoy, las mujeres tenemos mayor carga horaria y mental en relación a los cuidados", cuestiona la expositora.

-¿Qué creen que pueden aportar las artes audiovisuales a la concientización sobre las problemáticas de género?

Carolina Villanueva: -Las artes audiovisuales, como casi todas las formas de arte, contribuyen en la reproducción de los mensajes y generan mensajes respecto de qué es posible para una mujer, para un hombre o para cualquier persona, qué está dentro del universo de lo que podemos hacer y qué no, no es alcanzable o no es esperable para nosotros. En ese sentido, creemos que el cine es reproductor de cultura y puede dar mensajes positivos y mucho más abiertos, como puede reproducir estereotipos. Esta peli justo logra mostrar, por un lado, un montón de lugares comunes acerca de lo que le pasa a esa chica, pero después, por otro lado, plantea cómo se puede salir de eso y se pueden desafiar un montón esos roles y estos estereotipos. Entonces, es una peli interesante porque tiene este doble mensaje: te muestra cómo ella está metida en una clase media argentina, que está llena de machismos y hasta incluso de violencias y después, por otro lado, te muestra una mina que, a pesar de todo lo que se espera de ella, ella va por más y por lo que ella quiere hacer de la vida. Y justamente lo que hace el cine es darnos modelos de lo que podemos ser y a lo que podemos aspirar como personas y como mujeres.

