En el Chaco salteño son comunes los canchones acondicionados para practicar hipismo. Allí, pese a la pandemia impuesta por la covid-19, se suelen realizar eventos en los que cobran entradas, se hacen apuestas y circulan las bebidas alcohólicas entre quienes participan del acontecimiento, generalmente una gran cantidad de personas.



La actividad cobró relevancia pública en la provincia tras la difusión en las redes sociales de un video que da cuenta de una carrera cuadrera que tuvo lugar en el municipio de Embarcación, en el departamento San Martín.

Según se pudo conocer, en Embarcación existen dos pistas para carreras cuadreras: en el barrio El Tráfico y en La Quena, una pista de gran reconocimiento en el mundo burrero, incluso más allá de los límites de la provincia. El domingo último se realizó una carrera cuadrera en El Tráfico y según muestra el video hay una importante aglomeración de gente. Una voz en off que acompaña la filmación sindica al intendente de Embarcación, Carlos Funes, como el responsable de la autorización.

“Son entre 200 y 300 personas las que asisten cada vez que hay una carrera”, dijo a Salta/12 el periodista de Radio Mágica de Embarcación, Franco Fortunato. Contó que el precio de las entradas ronda entre los 200 y 500 pesos, además de haber apuestas que pueden ir desde montos pequeños hasta la puesta en juego de camionetas.

Ayer se conoció que la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, ya tiene en sus manos la investigación de la carrera. Una de las líneas investigativas señala al responsable de Deportes municipal, Fabián Berton, como quien habría autorizado el evento. Ni este funcionario ni el intendente, que además es médico, accedieron a hablar con este medio.

“Se ingieren bebidas alcohólicas. Y se hacen generalmente los fines de semana. Son fiestas públicas”, detalló el periodista de Embarcación al sostener que el evento involucra el amontonamiento de personas. Definió a las carreras como “eventos culturales” que acontecen en toda la región del Chaco salteño.

Por su parte, pobladores de Coronel Juan Solá o Estación Morillo, en el departamento Rivadavia, afirmaron que las carreras se realizan en la zona los fines de semana y siempre se sabe donde se hacen, pese a que no están permitidas. “Pero el municipio y la Policía hacen la vista gorda”, dijeron.

También se realizan en la jurisdicción de Santa Victoria Este, más al noreste en el mismo departamento Rivadavia, en zonas alejadas del municipio cabecera. Las invitaciones a las carreras son conocidas por los pobladores por constituirse en una práctica común, y se hacen a través de diferentes vías, por el boca a boca, con volantes y por las redes sociales. También se conoció de convocatorias que se realizan para participar del evento en Villa Montes, ciudad de Bolivia en la frontera con el municipio victoreño, hacia donde viajan quienes participan de la actividad hípica. La ciudad fronteriza está a 140 kilómetros de SVE.

“No es que la carrera cuadrera en sí esté prohibida. Lo que sucede es que se generan aglomeraciones”, y eso no puede suceder, dijo el presidente del Comité Operativo de Emergencia (COE), de la provincia, Francisco Aguilar, a Radio Nacional.

Por su parte, el gerente del Hospital de Embarcación e integrante del COE municipal, Facundo Orosco, afirmó en diálogo con Salta/12: “Autorización de parte nuestra no hubo. Al menos del COE (municipal), no hubo”. Reiteró que la carrera se hizo sin autorización alguna. Afirmó que no le consta que se realicen estas actividades en la actualidad pero concedió que suele ser “algo habitual en la zona”.

Hubo más infracciones

Si bien no brindó el dato exacto, desde la Policía de la Provincia se indicó que durante la pandemia se labraron actas de infracción por la existencia de carreras cuadreras en el norte y el departamento Anta.

Desde la fuerza se indicó que en estos casos las actas realizadas son informadas a las fiscalías penales que quedan a cargo de la investigación, y que los operativos suelen realizarse los fines de semana.

Respecto del último evento, aún no se podía conocer si había contado con Policía adicional dado que, de ser así, “fue porque el evento estaba autorizado por el COE”. En la carrera de Embarcación, la Policía informó que 90 personas habían concurrido al lugar.