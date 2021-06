#AduanaParalela Álbumes que cruzan continentes y océanos. Desde Estados Unidos bajaron el segundo de la bomba Jorja Smith (Be Right Back) y el primero de la piba Kali (Circles, una galería de indie rock maduro… a los 16). Desde México cayeron el tercero de la banda indie Señor Kino (Aurora Boreal), el segundo del compositor y productor Marrón (In) y el quinto de los poperos Ramona (Redes sociales, con feats argentinos de Goyo Degano, Daniela Spalla y Gianna Sotera). Y desde España cruzaron el segundo de la electropopera Fatal Tiger (Cuatro últimas) y el debut de la andaluza Queralt Lahoz (Pureza).



#Pantallazos Para compu, tablet, netbook, celu o TV. Enema de agua tibia y miel, la obra teatral de Lisandro Outeda que combina deseo, sexualidad y desamor, mutó a película durante la pandemia y tendrá funciones en la sala virtual de El Brío Teatro, desde el 18/6. Y llega el documental The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, que explora la pelea por la tutela legal de la diva pop (17/6, DirecTV GO).



#VideosConCrema Mariana Michi compartió clip para New age, una ácida historia que incluye novia en pista de atletismo, fierro y ramo de flores. También están online los nuevos videos de María Becerra junto a Tiago PZK (el selvático y sensual Cazame), de Las Bodas Químicas con Sergio Dawi, ex Los Redondos (Ley de gravedad, grabado en vivo en el CAFF) y de Pradkin (Espuma, con reivindicación pandémica del contacto físico y la expresión en clave de danza-teatro). Además, Mora Sánchez Viamonte (tecladista de 107 Faunos y Santiago Motorizado) dirigió el nuevo del dúo indie español Apartamentos Acapulco: Y tú en Barcelona, futbolero, vintage y adoración al Gauchito Gil.

#Cursos&Concursos Hasta el 23/6, el Instituto Nacional de la Música toma inscripciones para su ciclo de conferencias internacionales en aulas de formación virtual, que irán el 25/6 con temas como la circulación de la música en pandemia o la vinculación internacional para proyectos musicales. Además, el CC San Martín convoca a su Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas, que tendrá contenidos gratuitos y virtuales como espectáculos y talleres de teatro, títeres, comicidad, música ancestral y más (del 18/6 al 11/7). Y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires ofrecerá el seminario online de ilustración experimental El infinito es un dibujo, a cargo del artista plástico Cotelito (19/6 a las 11).

#LaRemixería El sello colectivo Fértil Discos entregó La identidad es una trampa - remixes, que reúne trabajos internacionales a partir del uso conceptual de ritmos folklóricos, atravesados por sonido y herramientas digitales: participan el dj argentino SidiRum y artistas de Brasil, Colombia, Nicaragua, Italia, Ecuador y Costa Rica. Además, el trío de productores electrónicos Pyura y Juan Lucas Arbe pegaron remezcla bolichera para En espiral, de Lo' Pibitos; y Chocolate Remix se sumó al toqueteo de pistas y al videoclip de amores diversos de Tantrap, del español Héctor Guerra.