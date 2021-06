El radicalismo continúa buscando protagonismo en la interna de Juntos por el Cambio por el armado de listas en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció que la alianza opositora "se está convirtiendo en una telenovela del PRO" y aseguró que el neurocientífico Facundo Manes competiría en la interna bonaerense como candidato de la UCR. "Queremos parar al radicalismo con una alternativa para ir a las PASO y competir contra los candidatos del PRO, que se pelean entre ellos y se han olvidado del radicalismo", apuntó el gobernador, quien tiene la ambición de disputar la Presidencia en el 2023. En paralelo, Martín Lousteau también se convirtió en el foco de varias especulaciones, luego de que un sector del radicalismo lo propusiese como candidato para competir en las legislativas porteñas. En el entorno del senador nacional no desmienten la postulación, pero se manejan con cautela y aseguran que la propuesta es aún incipiente.

"Juntos por el Cambio en los últimos tiempos se ha convertido en una telenovela del PRO y en un 'te quiero, no te quiero'. El debate en esos términos quita contenido a la propuesta política", sostuvo el gobernador jujeño, disparando contra el enfrentamiento intestino que tiene batallando a diferentes sectores del macrismo por las candidaturas en territorio bonaerense (Diego Santilli vs. Jorge Macri vs. Emilio Monzó) y en la Ciudad de Buenos Aires (Patricia Bullrich vs. María Eugenia Vidal). Sus declaraciones se produjeron un día después de la reunión del comité nacional de la UCR con Facundo Manes, en donde el radicalismo le ofreció al neurólogo ser candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires. Si bien Manes aún no dio el sí, en la UCR se entusiasman con la perspectiva de sumar un candidato fuerte que le dispute al PRO la conducción de las listas.

Morales, por su parte, se muestra más confiado y aseguró públicamente que Facundo Manes será candidato en las elecciones primarias bonaerenses. "Está definido. Es una persona comprometida con la política y, en la medida que vea que hay un partido que se unifica y se pone de pie, Facundo va a estar", aseveró el gobernador. La candidatura es acompañada por diferentes sectores del radicalismo --desde el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, hasta Martín Lousteau y el gobernador jujeño--, así como también por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

"Acá hubo una deserción de liderazgo en la Provincia de parte de María Eugenia y los radicales se dieron cuenta y fueron a buscar un nuevo liderazgo en Manes. Y Manes se entusiasmó", explicaban desde el entorno de Lousteau, quien también está jugando en la interna bonaerense junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Si bien Posse perdió la elección por la presidencia del partido en la Provincia frente a Maximiliano Abad, en el espacio de Evolución se entusiasmaron con la cantidad de votos que sumaron y apuestan a que los mismos sirvan para negociar lugares propios en las listas.

A su vez, el nombre de Lousteau comenzó a sonar también para el armado de las listas de la Ciudad. El principal promotor es Gerardo Morales --cuyas aspiraciones presidenciales lo llevan trascender las fronteras de su propia provincia--. El gobernador fue quien lo propuso, de manera sorpresiva, durante la misma reunión del comité central que apostaba a impulsar la candidatura de Manes. "Morales planteó que el dirigente mejor posicionado del radicalismo es Martín Lousteau y, dado que Manes había dado el paso, sería bueno que Martín jugase en la Ciudad", explicaron quienes participaron del encuentro. De momento, el actual senador nacional (cuyo mandato vence recién en el 2025) no se expresó sobre el tema y sus allegados aseguran que "todavía todo es muy incipiente". "Martín siempre ha dicho que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que el radicalismo sea mejor y más amplio", advirtieron de su entorno. Si bien no hay nada definido aún, la candidatura de Lousteau en el territorio porteño implicaría un desafío abierto a la espinosa interna que ya hay entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.