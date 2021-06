El documental The Beatles: Get Back, una nueva lectura del clásico film Let It Be realizada por el cineasta neozelandés Peter Jackson, finalemente será una serie de tres episodios de dos horas cada uno, que serán lanzados el 25, 26 y 27 de noviembre a través de la plataforma Disney+. "Es una colección fenomenal de metraje nunca antes visto y que ofrecerá una mirada sin precedentes sobre la camaradería, la genial composición y el impacto indeleble de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de la historia", aseguró Bob Iger, el director ejecutivo de The Walt Disney Company.