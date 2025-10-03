La primavera 2025 arrancó cambiante. Los próximos días, serán una clara prueba de ello, ya que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá un muestrario de variedad climática: calor, lluvias y desplome del termómetro a mínimas de un dígito.

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado y con una alta humedad ambiente: del 90%. Sin embargo, las temperaturas previstas serán agradables y primaverales, ya que llegarán a los 26 grados.

Los cambios arrancarán el fin de semana. El sábado, los registros serán casi verianiegos. Aunque la nubosidad irá en aumento y seguirá soplando viento del noreste, se espera que la máxima llegue a los 28 grados, ideales para pasar tiempo al aire libre.

El domingo estará inestable. Se esperan tormentas fuertes por la mañana, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y luego lluvias durante el resto de la jornada. El termómetro volverá a ubicarse en modo primavera y oscilará entre los 19 a los 21 grados.

En el inicio de la próxima semana, las temperaturas mínimas serán más bien otoñales. El lunes, la mínima será diez grados más bajos que el día anterior, de solo 9 grados. Luego, el mercurio trepará hasta los 19 grados, con cielo parcialmente nublado.

Para el martes la mínima prevista será aún más fría: 7 grados. La máxima trepará a los 22 grados. A partir del miércoles, volverán los registros mínimos de dos dígitos y el termómetro regresará a los parámetros típicos de la primavera.



