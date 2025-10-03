Tras el anuncio de mediados de agosto y una expectativa enorme, Taylor Swift estrenó finalmente este viernes 3 de octubre el duodécimo álbum de su carrera musical, The life of a Showgirl, una obra compuesta por 12 canciones, una de ellas con la colaboración de la nueva sensación del pop estadounidense, Sabrina Carpenter.

Los fanáticos de la artista pueden escuchar finalmente en las plataformas de streaming o en versión física en distribuidores como Target cómo suenan y de qué tratan las nuevas composiciones que habían sido anticipadas por su autora en el podcast de su entonces novio y luego prometido Travis Kelce: "The Fate of Ophelia", "Elizabeth Taylor", "Opalite", "Father Figure", "Eldest Daughter", "Ruin the Friendship", "Actually Romantic", "Wi$h Li$t", "Wood", "Cancelled!", "Honey", y "The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)".

Contratapa del disco "The life of a showgirl" con las 12 nuevas canciones de Taylor Swift. (Imagen: redes sociales)





"Esta noche, todas estas vidas convergen acá. Los mosaicos de la risa y los cócteles de lágrimas. Donde las almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es éxtasis. Es aterrador", escribió la cantante en sus redes sociales tras el lanzamiento.

El disco fue producido con la ayuda de los suecos Max Martin y Johan Schuster (conocido como Shellback), quienes anteriormente trabajaron con la compositora en Red, 1989 y Reputation —tres de los álbumes favoritos por los oyentes históricos—, incentivándola a transcisionar del género country de al pop.

Por esta razón, el sucesor de The Tortoured Poets Department se aleja del estado de ánimo apesadumbrado y melancólico marcado por el dolor de la ruptura de una de sus relaciones sentimentales más durareras y profundas. El pop vuelve a cobrar protagonismo en la carrera de la cantante de 35 años de una forma innovadora, ya que, aunque los brillos y las plumas del "show business" prometían un estallido de colores y sonidos vibrantes, el nuevo disco sorprendió a los oyentes con melodías y letras que parecen demostrar madurez emocional y profesional: otra "era" de Taylor, otro "autorretrato" que deja ver los años, nuevos vínculos, otro ángulo desde el cual analizar los hechos.

En palabras de la propia Swift en sus redes: "No puedo explicarles lo orgullosa que estoy de compartirles esto. Es un álbum que se siente muy bien. Un agradecimiento para siempre va a mis mentores y amigos, Max y Shellback, por ayudarme a pintar este autorretrato".

Además, fiel a su estilo cautivador, la mega estrella internacional invitó a sus fans a escuchar su obra con un gancho: "Si pensaron que el gran espectáculo fue salvaje, tal vez deberían venir y echar un vistazo detrás de la cortina...".

Antes de salir a la luz esta madrugada, The life of a Showgirl ya se había convertido en el álbum más preguardado en Spotify, superando la marca establecida el año pasado por su antecesor, The Tortured Poets Department.

Asimismo, el estreno viene de la mano de un evento especial en salas de cine de todo el mundo este fin de semana, que reunirá a sus legiones de fans vestidos en el color del momento de Swift: naranja. Se estima que este evento en los cines recaude entre 30 y 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Deadline.

De qué trata el nuevo disco de Taylor Swift

En el mensaje que escribió tras el lanzamiento, la cantante describió a su nuevo disco como un "autorretrato". La música y las letras transportan a los oyentes a un viaje introspectivo, y revelan a una Swift más feliz y ligera, enamorada de su prometido, y orgullosa de su exitosa gira internacional "Eras", que la trajo a la Argentina por primera vez en 2023.

"Solo te quiero a tí, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú... Me haces soñar con un patio donde cuelgue un aro de básquet", canta en "Wi$h Li$t".

El concepto del showbusiness y el burlesque atraviesa toda la estética y gráfica del álbum nuevo de Taylor Swift. (Imagen: Redes sociales)





En la canción que da el nombre al disco y trae a la nueva diva del pop Sabrina Carpenter, que fue su telonera los tres shows del Eras Tour en Argentina, Swift cuenta la historia de una artista llamada Kitty, y cómo esa vida se volvió la suya.

Y, en "The Fate of Ophelia", que se refiere al trágico personaje de "Hamlet", de Shakespeare, expresa: "Tarde una noche, me sacaste de mi duelo. Salvaste mi corazón del destino de Ofelia".

Camino al lanzamiento, Swift dijo que el nuevo álbum "nació durante la época más feliz, loca e intensa" de su vida. Parte de esa drama se filtra en "Elizabeth Taylor", en la cual lamenta: "A menudo, mi vida no es muy glamurosa".

Luego parece que va a la yugular en "Father Figure", una interpolación del éxito homónimo del difunto cantante pop George Michael, que sus albaceas autorizaron sin dudar. ¿A quién apunta? Podría ser Scooter Braun, el magnate de la industria musical cuya empresa compró su anterior discográfica, lo que le otorgó una participación mayoritaria en las grabaciones originales de sus seis primeros álbumes. "Mi querido joven, ya no los hacen tan leales como antes", canta después de describir cómo al principio confiaba en esa persona como una figura paterna, hasta que finalmente se vengó.

Y en "Cancelled!", hace un guiño a los escándalos que vivieron sus amigos, al cantar: "Bienvenido a mi inframundo, donde todo es bastante sombrío. Al menos sabés exactamente quiénes son tus amigos. Son aquellos que tienen las mismas cicatrices".

Por estas horas, como ya viene siendo una tradición en el mundo swiftie, las fans van a analizar minuciosamente las letras y las notas del disco en busca de palabras claves, de secretos, y frases codificadas que podrían revelar detalles sobre su vida o sus proyectos futuros.