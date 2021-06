* Emiliano Martínez: "Tenemos un plantel bárbaro, cualquiera que entra quiere hacer las cosas bien. Por si fuera poco tenemos al mejor del mundo y un entrenador ue planifica partido a partido. Se vio un equipo con una solidez increíble. Nos faltaba el triunfo como grupo, veníamos con un poco de sabor amargo porque jugábamos bien y no podríamos ganar y nos metían goles en los que podríamos haberlo hecho un poco mejor defensivamente, pero hoy defendimos primero y atacamos después. Estamos para ganar la Copa. No le tenemos miedo a nadie".



* Angel Di María: "Se pudo lograr una victoria contra un rival que siempre pelea por el título, tenemos que tratar de seguir por este camino".



* Rodrigo De Paul: “Siempre intentamos ser protagonistas. Hoy nos propusimos ser un equipo más compacto. Sabemos que con los jugadores que tenemos arriba, en cualquier momento podemos convertir".

* Cristian Romero: "Estoy muy contento porque era importante ganar. Desde que llegué a la Selección me encontré con un grupo fantástico. Agradezco al cuerpo técnico por la posibilidad que me dio".

* Lionel Scaloni: "Hoy el equipo estuvo muy sólido. Esta victoria nos deja tranquilos porque el equipo estuvo muy bien ante un gran rival. En los partidos anteriores considero que también merecimos ganar. El equipo dio ese plus para que no nos conviertan. Guido (Rodríguez) siempre estuvo con nosotros, hace rato que valoramos su compromiso. Hoy tuvo su oportunidad y la aprovechó muy bien. Siempre digo que todos los futbolistas del plantel están para jugar, me pone muy contento porque le hace muy bien a la Selección”.