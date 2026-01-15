Omitir para ir al contenido principal
“Iremos por el camino de la diplomacia”
Delcy Rodríguez pidió diplomacia con Estados Unidos y anunció reformas en el sector petrolero
En su Mensaje Anual a la Nación, la presidenta encargada habló del vínculo con Estados Unidos, la cooperación energética, la producción de gasolina, la seguridad y el empleo en Venezuela.
Por
Natalia López Gómez
15 de enero de 2026 - 22:37
Ante la asamblea anual
Delcy Rodríguez se refirió al “secuestro de Maduro y su esposa” y lo calificó como “una mancha en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
(Prensa -)
