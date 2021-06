El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró tranquilo por el triunfo sobre Uruguay por 1 a 0 en la Copa América y afirmó: "Sinceramente creo que los partidos anteriores también merecimos ganar, por cosas chiquitas nos quedamos con tres empates y hoy creo que el equipo dio ese plus de rabia para que no te conviertan cuando vas ganando y soportar los ataques del rival", sentenció Scaloni en la conferencia de prensa posterior al cotejo disputado en Brasilia.

A criterio del DT, "el equipo estuvo muy sólido". "No sé cuántas veces pateó Uruguay al arco, entonces eso es una buena señal", comentó, y agregó: "Hemos corregido un par de cosas, sobre todo en el día de Chile, que en dos jugadas bastante evidentes el equipo presionó mal y nos llegaron al arco. Presionamos de otra manera y cuando a veces no se puede presionar el equipo tiene que estar más junto, y cuando no se puede hay que estar lo más atento posible", explicó.

En cuanto al tremendo partido de Lionel Messi, Scaloni dijo que tanto el capitán albiceleste "y todos los compañeros hicieron un gran esfuerzo. Eso habla muy bien del compromiso de todos los jugadores".

"Eso nos llena de orgullo, porque lo hacen por su país y por su Selección. Falta un montón, va a ser un camino duro y difícil, pero el camino es éste", sentenció Scaloni, quien agregó que pensó bastante cómo se daría el partido ante la "celeste" y por ese motivo eligió a Guido Rodríguez para el mediocampo -más allá de la lesión de Leandro Paredes-, a Nahuel Molina por el lateral derecho y Marcos Acuña p

Sobre la actuación de Guido Rodríguez y el gol que marcó de cabeza, Scaloni explicó que "hace rato que valoramos su compromiso, su manera de entrenar, su manera de apoyar a los compañeros. Tuvo su oportunidad y no la desaprovechó. Me pone contento porque es un jugador con características específicas y hoy encima nos dio el gol".