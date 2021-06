A Navarro, generalmente asociada -hasta hoy- a acciones performáticas extremas, abstractas, shockeantes y ruidosas; canta en su nuevo track: "Soy brava y mi cuerpo palpita tu llama / Soy brava y me pierdo desnuda en tu cama / Soy brava y mi mano de fuego resbala."

Repite con una modulación fuerte y desconcertante en el buen sentido, insistente, en el estribillo de esta impecable canción. "Brava" fue producida por la performer uruguaya junto a su compatriota, músico y productor de avanzada, Eros White para el sello del colectivo Hiedrah. "Me encanta lo que es el club, la fiesta, el baile, bueno...todo lo que ahora no estamos pudiendo tener", me confiesa una muy simpática Navarro desde el país vecino. Sorprende mucho escuchar un track tan directamente bailable y pop teniendo en cuenta sus anteriores trabajos algo más relacionados a la música experimental, también a la improvisación performática en interacción con la concurrencia, en su proyecto Fiesta Animal.

Lo cierto es que el track nos hace entrar de inmediato en una especie de universo musical Calipso-rave. También hay algo de la producción musical que nos recuerda a la primera Bad Gyal. Son esas canciones que empiezan de sopetón, sin previo aviso, y antes de que queramos enterarnos ya estamos adentro, suena una corneta carnavalesca que nos anuncia esto ni bien damos play. Pasamos un portal. "Probar una perfo diferente sería un poco la situación", nos comenta A acerca de este nuevo tipo de canciones que está empezando a componer. "También esto quizás, en cierta forma, es una performance más, entonces no sé en qué va a derivar. Me gusta no saber. O sea, tener muy claro lo que quiero pero no saber qué va a pasar." Al escuchar otra vez la canción una frase nos sigue resonando: "Nadie va a entender lo que es tu piel." En el videoclip de Regina Cei vemos en las primeras escenas a una Navarro hiperproducida, platinada y bailando prolijamente, filmada desde la altura por un drone en la costa uruguaya. Sin embargo, el verdadero fuego se encenderá cuando aparezca desnuda, en su blanquísima cama, con sendes compañeres de género fluido que duermen a su lado. Sólo queda dar play y rendirse a esta sensual canción que logra encender un pequeño verano en plena víspera de invierno.