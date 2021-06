Para el director de Asuntos Jurídicos del Ente Admnistrador Puerto Rosario "el Estado debe tener el control sobre lo que ocurre en la hidrovía, muy distinto a lo que ocurrió hasta ahora" apunto Marcelo Terenzio. El funcionario provincial anunció también un control sobre el estado de los muelles por la bajante histórica y confirmo que la provincia retomó el control de la Estación Fluvial, luego de una polémica concesión extendida por más de veinte años. "Vamos a orientarla al turismo y al transporte fluvial" adelantó , desechando la permanencia de bares y boliches bailables.

"Rosario está en el corazón de la hidrovía, vemos directamente los 3.000 barcos que surcan el Paraná transportando la principal matriz productiva que tiene nuestro país por las exportaciones " dijo Terenzio. " Por eso para nosotros es central aquella idea inicial del presidente Alberto Fernández, aún antes de asumir, quien acompañado por el gobernador Omar Perotti y el de Entre Ríos, dijo que quería que la futura administración de la hidrovía estuviese con una fuerte intervención de las provincias, por aquello de que el dominio originario de los recursos naturales corresponden a las provincias".

- Cómo cree que debe el rol del estado en este tema?

-Creemos en la conformación del Consejo Federal con las siete provincias y fuimos bregando porque esto ocurra. Por supuesto tenemos una mirada en la que el Estado tenga un rol y una intervención en el control de la hidrovía, que es una concepción distinta de lo que fue hasta ahora, o no fue mejor dicho.

-Tiene la capacidad Argentina para sostener en forma propia el dragado, con embarcaciones locales y personal especializado sin necesidad de contratar fuera del país? Suscribe esa idea?

-Muchos de los recursos humanos que trabajan en al actual concesionaria de la hidrovía son argentinos . Tal vez la maquinaria, las dragas sea un tema más difícil pero eso no quita que haya un rol del Estado mucho más importante porque como siempre decimos en definitiva esta es una obra que es por peaje,y tiene una misión de hacer mantenimiento , una profundización y mantener el canal navegable. Es decir hacer el mantenimiento, el balizamiento y la finalización de esta tarea. Pero el resto del río es mucho más de lo que sucede allí, es un sistema es mucho más complejo. Entonces por eso es muy importante que haya un órgano de control y que tenga un rol permanente y fundamentalmente con la participación de las provincias.

-Hay todo un proceso de recuperación de zona de barrancas de la costa del río Paraná, como la ex zona franca de Bolivia. Cuál es el futuro que de nuestra costa, cuando aparecen algunas objeciones con respecto a nueva guardería como la que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas?. Cuál es su mirada sobre este proceso?

-El programa de patrimonialización cultural no es solamente una cuestión para evocar lo que tuvimos. Es súper importante para que todos sepamos lo que tenemos, porque si uno no conoce lo que tiene , es difícil que lo quiera, que lo ame . Nosotros reivindicamos las zonas portuarias, fundamentalmente en lo que es de avenida Pellegrini hacia el sur y la zona de reserva portuaria, como uno de los activos más importantes que tiene el área metropolitana. Por esto de estar en el corazón de la hidrovía, por la generación de puestos de trabajo, contemplando una calidad de vida de la gente en términos de sustentabilidad , formando parte de la ciudad. El esto tiene que disfrutar al río recuperado. En este sentido hemos recuperado hace pocos días el espacio de la Estación Fluvial , volvimos a tener la posesión del inmueble que estuvo concesionado por más de veinte años, y ahí tenemos la idea central de recuperarlo para la actividad portuaria, para el transporte de pasajeros como el cruce a la zona de Islas. Nos interesa el turismo y el transporte social y revitalizar y resignificarlo.

-No habrá más boliches ni más bares en la Fluvial?

-Bueno la idea nuestra fue siempre esa, tiene que ser la actividad de una verdadera Estación Fluvial, que recordemos se empezó a construir por 1950 y se termino el año siguiente. Estamos a 70 años de aquel momento, y hoy incluso miramos con nostalgia fotos del famoso hidroavión que operó durante de la década del 50 y parte de la década del 60 haciendo transporte de pasajeros a Buenos Aires. Bueno, todo el potencial que esto significaba porque no solamente se podría cruzar a Victoria, si no también desarrollar el turismo que me parece que es tema pendiente. Así que el resto de las actividades que tengan lugar en La Fluvial, van a estar asociadas a estos temas. También pensamos que puede ser un lugar excepcional para tener un mirador que les permita a los visitantes tener acceso a una vista privilegiada .

-Como analiza la bajante que está sufriendo el río Paraná? Hay una denuncia de abogados ambientalistas que aseguran que las dragas están profundizando en medio metro el dragado para que puedan circular los barcos de más calado?

-Por eso digo que necesitamos un control del Estado para que estas cosas no ocurran, y para saber fehacientemente si ocurren o no. Nosotros reivindicamos el rol del estado en ese sentido, para que estos hechos no ocurran este tipo de situaciones. Así podremos tener información para poder prever situaciones como estas. Por eso también por la bajante del río estamos comenzando en breve un trabajo para analizar el estado de los muelles de la zona.