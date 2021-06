La Corte de Justicia de Catamarca declaró “mal concedido” el recurso de casación interpuesto por el abogado del sacerdote Moisés Pachado, Roberto Mazzuco. El letrado había intentado recurrir el dictamen de la Cámara de Apelaciones de la provincia, que señaló que pese al paso de los años (19 en este caso), los delitos de abuso sexual no prescriben y la causa contra Pachado debía seguir su curso.

Mazzuco había casado la resolución del Juzgado de control de Garantías de la tercera circunscripción de Belén, que le negaba el sobreseimiento por prescripción de la acción penal que había solicitado. El 16 de noviembre pasado, la Cámara de Apelaciones y Exhortos confirmó la resolución de Garantías y es por esto que el abogado del cura decidió impugnarla ante la Corte de Justicia.

En el pedido al máximo Tribunal de la provincia, el abogado señaló que “la Cámara desestimó el recurso sin desarrollar argumentos vinculados con el planteo específico efectuado por esa parte y que, en su lugar, ordenó medidas probatorias, arrogándose facultades en esa materia”. Además, argumentó que "la pretendida imprescriptibilidad de la acción penal emergente de delitos de índole sexual en perjuicio de personas menores de edad no tiene base legal ni convencional”. Posteriormente, pidió a la Corte que admita el recurso y declare la nulidad de la decisión recurrida.

La decisión de la Corte local fue unánime, y rechazó el planteo por una formalidad. Señaló que la resolución impugnada no cierra el proceso sino que implica su continuación, por lo que no constituye sentencia definitiva y por lo tanto “no demuestra la imposibilidad de replantear la cuestión en otra instancia o, eventualmente, cuando la sentencia definitiva sea dictada. Tampoco demuestra que lo resuelto ocasione un perjuicio irreparable a su defendido y que, por ello, sea equiparable a sentencia definitiva. Por consiguiente, dado que la resolución impugnada no habilita el presente recurso, éste no ha sido indebidamente concedido y así debe ser declarado”, concluyó el máximo tribunal de la provincia.

Por su parte, uno de los abogados de la denunciante, Sebastián Ibáñez, explicó que “el expediente ahora debe volver a la Fiscalía de Belén, donde se estaba instruyendo la causa y se realizó la denuncia. "Se debe seguir investigando y sabemos que quedan sólo un par de pruebas por producir para estar en condiciones de requerir la elevación a juicio”, contó.

En cuanto a la posibilidad de que se haga un nuevo planteo por parte de la defensa de Pachado, Ibáñez explicó que eso es posible y señaló que entiende que hicieron reserva del caso federal, lo que les permitiría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Pachado fue denunciado en 2018 y luego imputado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravados por la condición de ministro de culto. La víctima recién pudo hablar cuando cumplió sus 30 años y contó que los ultrajes se desarrollaron en su pueblo natal: Hualfín (Belén) desde que ella tenía 9 años de edad.