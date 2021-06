Horas después de decir que "en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas", el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron para dar un mensaje de calma en la interna del PRO, que viene escalando día tras día, a poco menos de un mes del cierre de presentación de candidaturas para las PASO del 12 de septiembre. Sin embargo, la reunión no permitió limar las asperazas por los delfines que quieren poner a la cabeza de las listas de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Según los trascendidos, Macri cuestionó a Larreta por lo que considera una "peronización" del espacio y le advirtió que esta apertura que promueve a otros sectores políticos puede derivar en una "pérdida de control" del partido, indicaron fuentes cercanas a la reunión.



En tanto, el alcalde porteño insistió en su idea de ampliar la base política del espacio que comparten con la CC y la UCR, con la incorporación de distintos sectores, y en este sentido reiteró que el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires es Diego Santilli.



El encuentro ocurrió en la zona norte del Conurbano, territorio donde los referentes del PRO se mueven con comodidad. En la disputa por la Provincia, Macri impulsa a su primo y jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri; mientras que Larreta busca poner arriba de la lista a su vicejefe Diego Santilli, quien hace días atrás consiguió modificar su domicilio porteño por el de su residencia en Nordelta, para dar el salto hacia las urnas bonaerenses. Larreta consiguió ayer un respaldo clave de los intendentes PRO.

Sin embargo, desde el espacio de los Macri sostienen que reúnen más respaldo y contratacarán con una inminente reunión entre Jorge Macri y el neurocientífico Facundo Manes, quien quiere ser candidato en representación de la UCR en territorio bonaerense, y otro con jefes comunales de la zona norte del Conurbano.

Al otro lado de la General Paz, la pelea quedó expuesta y es entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien se negó a volver a la disputa política en la Provincia, como quería Macri. Vidal, quien tienen pretensiones de seguir entre los posibles presidenciables 2023, no piensa en volver al territorio donde fue derrotada ampliamente por Axel Kicillof, y Larreta la respalda para que se afiance en territorio porteño.



Tras las declaraciones cruzadas, en particular por parte del ex presidente, respecto del descontento por la decisión de Vidal, se espera una reunión en las próximas horas entre el ex presidente y la exgobernadora bonaerense.

Fuentes de Juntos por el Cambio (JxC), indicaron a Télam, que durante el encuentro no se pudo avanzar en destrabar el conflicto existente en la coalición opositora, a pesar de los insistentes reclamos de "unidad" de sus socios radicales y de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió. A la cumbre de hoy entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, según pudo averiguar Télam, seguirán varios encuentros políticos más, a poco menos de un mes para el vencimiento del plazo para la presentación de precandidatos.

En el encuentro de esta mañana entre Macri y Larreta, el núcleo de la charla estuvo centrado en cuál debe ser el futuro del PRO, a cuáles espacios políticos se debe abrir y quiénes pueden y quiénes no deberían ser admitidos en el nuevo armado político.

Macri también se quejó ante Larreta de que muchos miembros del partido evitan defenderlo en público, y puntualmente dijo que Santilli no lo había defendido, por ejemplo, durante su participación en el programa televisivo que conduce Juana Viale, según las fuentes consultadas.



El exmandatario también le echó en cara a Rodríguez Larreta su visión según la cual el alcalde porteño está adelantando en estos comicios legislativos la pelea por la conducción del espacio rumbo a 2023.