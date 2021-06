Germán Pezzella, zaguero central titular ante Bolivia, aseguró este domingo que el principal desafío para la Selección Argentina es poder sostener la intensidad de los primeros tiempos en las etapas complementarias, déficit que mostró el equipo en los tres primeros partidos de la Copa América. "Creo que fuimos de menor a mayor. Se ha visto en los últimos partidos a una Selección más sólida. Quizás en los segundos tiempos nos ha faltado un poco de intensidad. Ahí está la clave para dar un pasito más". remarcó Pezzella en la rueda de prensa que brindó antes del duelo ante los bolivianos.

"Nos venimos enfocando en intentar mantener la intensidad y el orden de los primeros tiempos. Obviamente el rival también juega y los partidos son complicados. Tenemos que ser capaces de controlar más los tiempos de juego", resaltó el zaguero de la Fiorentina.



Por el contrario, el ex defensor de River descartó que la irregularidad en el funcionamiento haya tenido que ver con las rotaciones que impuso el técnico Lionel Scaloni. Creo el funcionamiento no se vio resentido por la rotación. El equipo fue creciendo. Siempre estamos todos preparados", remarcó Pezzella, en un mensaje que coincidió con lo que también dijo el entrenador. "Creo que hay un gran grupo con una gran sintonía. Esto es la Selección Argentina: cuando a uno no le toca, se esfuerza al máximo para aportar su granito de arena. El que juega sabe que atrás tiene a alguien dispuesto a dar una mano", amplió el defensor, que ingresó en tiempo de descuento contra Uruguay y jugó los 90 minutos frente a Paraguay.