En la interna revuelta de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales ya salió a disputar las candidaturas de 2023. Con las elecciones legislativas provinciales ya resueltas, con una victoria oficialista con el 41,69% de los votos, Morales cantó primero: "Puede haber un radical como candidato a presidente". Por lo pronto, Morales se ubicó en lugar de vice y dijo que le gustaría acompañar a Martín Lousteau o a Facundo Manes, quien todavía no debutó como candidato.

En cuanto a las críticas de Carrió a Manes, Morales le respondió: "Quiere ser prenda de unidad y la primera candidata en la provincia de Buenos Aires. Es una promesa que el PRO no le cumplió". Y anticipó una alianza radical con Margarita Stolbizer y Emilio Monzó para disputar las PASO bonaerenses con el PRO. "El radicalismo tiene territorio", les recordó a los aliados.

"Lo de ayer me hizo pensar, Facundo Manes y Martín Lousteau son potenciales candidatos a presidente, y sería un honor acompañarlos si así fuera; me hizo pensar que puede haber un radical como candidato a presidente", sostuvo el gobernador, quien se encargó de tener sobre el escenario de la victoria de anoche a ambos. Lousteau tiene asegura su banca en la Cámara alta hasta 2025, mientras que Manes es el nombre con el que la UCR apuesta a quedarse con la interna de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires.

Morales lleva semanas siendo crítico del lugar central que el PRO ocupa en la escena de Juntos por el Cambio, al punto de describir la alianza de centroderecha como "la telenovela del PRO", y la victoria en su provincia lo ponen en un lugar central en la discusión.

Con el 98,39% de las mesas escrutadas en Jujuy, el oficialista Frente Cambia Jujuy obtuvo el 41,69% de los votos, mientras que el Frente de Todos-PJ sacó el 13,45% en una elección que no estuvo exenta de denuncias en torno a las causas judiciales contra Milagro Sala y denuncias de fraude por parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

"El radicalismo tiene territorio y capacidad de gobernar, para lograr acuerdos", comenzó Morales a construir un discurso de campaña con el horizonte en 2023. En ese tono, el gobernador respondió a las críticas que hizo la aliada y referenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra Manes.

"‘Lilita’ tiene que bajar un cambio con ser tan agresiva. La semana pasada elogió a Manes y ahora no le gusta. Ella quiere ser prenda de unidad y la primera candidata en la provincia de Buenos Aires, creo que es una promesa que le hizo el PRO y no le cumplió", se despachó Morales sobre la estrategia de la ex diputada.

"Que no se la agarre con nosotros. Que se quede tranquila y se relaje un poco. Ella es muy oscilante", le apuntó el radical a su excorreligionaria y se animó a anticipar cómo terminará la interna abierta en tierra bonaerense, que tiene a la pelea del PRO entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Yo creo que en la provincia de Buenos Aires va a haber interna. Cambiemos se formó de una interna, no hay que cortarse las venas por eso, yo tengo la idea de que el radicalismo conforme un espacio que hable con distintos sectores, como Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, con distintos dirigentes para consolidar una alternativa en la provincia de Buenos Aires y que pueda arribar a un consenso con el PRO", analizó Morales.