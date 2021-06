La coalición internacional contra el Estado Islámico (EI) acordó focalizar la atención para neutralizar la amenaza del grupo terrorista en África. Por primera vez en dos años los cancilleres y representantes de los 83 países que integran la coalición se reunieron en Roma para continuar con los esfuerzos contra el grupo terrorista.



"Esta reunión se produce en un momento en el que existe miedo de que el EI se pueda reforzar. No hay que bajar la guardia, tenemos que aumentar la acción como coalición, incrementando las áreas en las que centramos nuestra atención, no solo en Medio Oriente, sino también África, en particular en el Sahel, en Mozambique y en el Cuerno de África", declaró el ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio (foto), en una rueda de prensa.

Según el canciller italiano, aunque "la amenaza en Irak y Siria sigue siendo central en el compromiso de la coalición, no podemos dejar de abordar sus ramificaciones globales, especialmente en el continente africano y, en particular, en el Sahel (el cinturón de sabana al sur del desierto del Sahara), cuya estabilidad es crucial también para Europa y el Mediterráneo ampliado". Di Maio también propuso la creación de un grupo de trabajo sobre África para integrar a los países de ese continente, donde la expansión terrorista es evidente.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, defendió la necesidad de atacar las fuentes de financiación del EI para evitar su expansión en África y Asia y sus medios de difusión de propaganda, así como acabar con las células que quedan en Irak y Siria, donde aún hay más de 10.000 combatientes del EI, algo que para el canciller estadounidense representa “una situación insostenible”.



En el comunicado conjunto presentado tras la cumbre los ministros que integran la coalición reafirmaron su convicción hacia "un esfuerzo global y colectivo para lograr una derrota completa y duradera de EI todo el mundo".

Además, recuerdan que el Estado Islámico ya no controla ningún territorio y que casi ocho millones de personas "han sido liberadas de su control en Irak y Siria". Sin embargo, plantean que la amenaza persiste y deben "combatir la propaganda tóxica del Estado Islámico y negarle el espacio para aprovechar las redes sociales en Internet". La coalición acordó celebrar una próxima reunión ministerial en junio de 2022.