La modalidad de sesionar de forma virtual, impuesta por la pandemia de coronavirus, dejó expuestos groseros errores de diputados y senadores, a lo largo de este año y medio. El episodio más reciente estuvo protagonizado por la diputada santafesina Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, que este jueves participó de una sesión de la Cámara de Diputados provincial mientras conducía su auto.

En el video, que casi de inmediato se viralizó en las redes sociales, se observa a Belavi manejando un vehículo mientras es consultada por el presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, para emitir su voto. La diputada, integrante del bloque de Amalia Granata, dio un dictamen negativo a dos de los proyectos, al mismo tiempo conducía su auto.

Pese a la evidencia de las imágenes, fuentes cercanas a Belavi confirmaron que la situación que se observó se vivió en el estacionamiento de un establecimiento médico ya que la diputada tenía que llevar a su hijo de 20 días a consulta y no quería dejar de participar de la actividad legislativa.

"Ella estaba siguiendo la sesión desde su celular que estaba ubicado en el centro del tablero en un dispositivo fijo", aseguraron. Y agregaron: "En ese momento estaba estacionando porque ya había llegado y estaba maniobrando, no quiso pasar la oportunidad y voto".

Desde el bloque recalcaron que la diputada no estaba manejando en la vía pública. "No iba ni por la ruta, ni por una avenida. Ya había llegado al médico y estaba tratando de estacionar", reiteraron.

Según las normativas de tránsito vigentes este tipo de conductas son motivo de multa y pueden encuadrarse bajo la figura de "conducción peligrosa", y en algunos casos pueden derivar en la retención del carnet del conductor.

En ese sentido, desde la Asociación Civil Compromiso Vial, de Rosario, repudiaron el accionar de Belavi y exigieron una sanción en su contra. “REPUDIO y SANCIÓN a la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi del Bloque Somos Vida y Familia Santa Fe”, escribieron en su cuenta de Twitter.

“Su proceder anti reglamentario atenta contra la vida propia y ajena. Expresamos nuevamente que son estas conductas naturalizadas las que provocan la violencia vial que tanto daño y dolor causan en nuestra provincia y país”, agregaron.

“Demandamos además, la nulidad de la sesión ordinaria y su correspondiente votación ya que dicha conducta viola principios de integridad, respeto y responsabilidad que una función pública debe expresar al momento de tratar leyes o normativas de interés público”, enfatizaron desde la Asociación.

Y finalizaron: “Además hacemos un profundo llamado a la reflexión a todas y todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe quienes sin reparar en esta conducta de peligro, han avalado este accionar, al continuar la sesión y no haber realizado ningún tipo de observación ante semejante situación.

“No toleramos, no naturalizamos, no admitimos la violencia vial en ninguna de sus formas. Por memoria, por justicia y porque es un derecho, solicitamos que esta petición se escuchada y atendida”.