En los últimos 50 días el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta asistió a 40 niños por quemaduras moderadas o de gravedad. La mayoría de los pacientes son menores de dos años, y fueron afectados por líquidos calientes, agua de la canilla o vapor.



Al menos 25 de los y las pacientes de corta edad que presentaron quemaduras requirieron internación y procedimientos quirúrgicos complejos, lo que habla de la gravedad de los casos. Así lo indicó el Hospital Materno Infantil, que puso en alerta de la situación ante lo que reconocen como un aumento en los casos.

Varios de los afectados quedaron con secuelas importantes y algunos hasta estuvieron en riesgo de perder la vida.

Actualmente, 8 niños permanecen internados con cuidados quirúrgicos por parte del equipo de especialistas médicos, enfermeros y técnicos.

El 95 por ciento de las quemaduras se producen en el ámbito hogareño. Lo relevante es que estos eventos pueden prevenirse.

El médico cirujano Paul Coronel Gómez, del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Materno Infantil, expresó que “los más expuestos a quemarse son los menores de dos años y las quemaduras se producen durante todo el año en el hogar, por deficiencias en el gas o la electricidad y la falta de prevención, que hace que los niños se expongan a situaciones de riesgo”.

Entre las recomendaciones emanadas desde el centro sanitario se solicitó: no servir a los niños alimentos calientes. La comida siempre debe estar tibia. No dejar nunca a los niños solos en el baño o donde puedan tener acceso a canillas de agua caliente.

También proteger salamandras, estufas o calefactores con un cerco a un metro de distancia. Utilizar las hornallas de atrás para cocinar. Asegurarse que la cocina esté bien fijada al piso. No dejar mangos de ollas o sartenes hacia delante de la cocina. Cubrir enchufes para impedir que los niños tengan acceso a ellos. Hacer verificar las instalaciones de electricidad y gas con técnicos matriculados. No dejar encendedores, fósforos o elementos inflamables al alcance de los niños. No confiar a los niños tareas riesgosas, como cocinar o preparar el té.

Casos nuevos

Ayer se notificaron 769 casos nuevos de covid en la provincia, de los cuales 723 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 46 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 597 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

En la jornada del miércoles 30 se notificaron 909 testeos, de los cuales 193 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 21 por ciento de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 62.062 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 52.760, lo que representa el 85 por ciento.

Hay 226 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 125 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 1734.

En el departamento Capital se registraron 337 positivos, mientras que en los lugares más cercanos, Cerrillos notificó 33; Chicoana, 16; General Güemes, 18; Guachipas, 1; La Caldera, 11; La Viña, 11, y Rosario de Lerma, 17.

En zona norte Rivadavia contabilizó 25 casos; Orán, 58 y San Martín, 45.

Para la zona sur, en tanto, Anta acumuló 96 contagios, Metán, 18 y Rosario de la Frontera, 24.

En los Valles Calchaquíes y la Puna, el departamento de Santa Victoria detectó 7 casos; San Carlos, 3; Molinos, 11; Los Andes, 3; La Poma, 1; Iruya, 11; Cafayate, 17 y Cachi, 6.