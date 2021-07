La Secretaría de Medios lanzó la plataforma Crear Juegos (www.crearjuegos.ar) a través de su Subsecretaria de Contenidos Públicos. Crear Juegos hará un fuerte foco en el universo de los videojuegos nacionales, pero también en otros contenidos lúdicos, como juegos de cartas y tablero de factura local. La propuesta, explican sus creadores, es convertir a la plataforma en un “nuevo canal de exposición para publicar, entre otros contenidos lúdicos, videojuegos inéditos y originales que pasen a formar parte del patrimonio cultural argentino”. Así, además de distintos desarrollos digitales, también habrá juegos de mesa en el formato “print and play” (imprimir y jugar), para que cada uno pueda reproducirlo en su hogar.

Además, y aunque en este momento el sitio tiene una convocatoria junto a la señal infantil Paka Paka, el subsecretario Jorge Meneses, responsable del sitio, cuenta que Crear Juegos busca recibir y albergar contenido para todas las edades. “Por qué pensamos que nuestros adultos mayores sólo juegan al dominó, las cartas y el bingo? ¿Por qué pensamos que los videojuegos son sólo protagónicos en la infancia? Nosotros constantemente desarrollamos esto”.

La plataforma llega en un momento de enorme impulso para los consumos culturales digitales. Si ya el sector venía en franco ascenso, la pandemia estimuló su desarrollo y la llevó a un crecimiento exponencial. Y como suele pasar con lo digital, las fronteras entre los espacios tradicionales y los contenidos se vuelven difusas. Así, lo lúdico interactúa con lo educativo y los medios masivos abandonan su tradicional concepción unidireccional para estimular una audiencia más activa y también generadora de contenidos. Para Meneses, educación, videojuegos y medios “tienen un destino de articulación”.

“Los videojuegos tienen que ver con nuestra visión de lo social”, observa Meneses. “Entendemos que es una herramienta que puede complementar la tarea docente y áulica pero que también se pueden abordar temáticas que no sean parte de la currícula y cosas que tienen que ver con lo público”, plantea. “En el ámbito comercial se busca la generación de consumidores, en los contenidos públicos se piensa en torno al desarrollo integral de la audiencia”. Además, el subsecretario reconoce la necesidad de estimular las industrias lúdicas, en particular la de los videojuegos: “hay que fortalecer una industria que se viene organizando y genera divisas y nuevos puestos de trabajo”.

La apertura de la plataforma coincide con la cuarta convocatoria Crear: Videojuegos para las infancias, que la Secretaría de Medios y Comunicación Pública lanza junto a PakaPaka hasta fines de agosto y que entregará premios por un total de casi medio millón de pesos. “Dado que las personas juegan desde la primera infancia, y los videojuegos ya son parte de nuestra cultura, entendemos que son también herramientas valiosas para el desarrollo de temáticas educativas”, dijo Francisco Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública.

Cielo Salviolo, directora de la señal pública infantil, destacó a Página/12 la importancia de los desarrollos digitales para el canal. “Paka Paka se define y reconoce como un proyecto cultural y una productora de contenidos que pueden ir tanto a la pantalla de la tele como a las redes, al teatro, a festivales o al territorio de los vidoejuegos”, cuenta. “Lo venimos haciendo desde hace tiempo y nos interesa hacerlo cada vez más, nos interesa encontrar de qué manera llevamos al mundo de los videojuegos el espíritu del canal, de ser un espacio respetuoso de las infancias, que estimula explorar, descubrir el mundo”.

Salviolo fue la primera directora del canal y volvió a la señal con la nueva administración nacional. Desde su creación, hace 11 años, hasta hoy, entiende que el vínculo con su público cambió. “El vínculo del canal con les niñes se reformuló por varios factores. Uno es que pasó el tiempo, una generación desde que nació como Canal y esos primeros espectadores ya son adolescentes y no nos miran, la generación que hoy nos mira tiene hábitos culturales y digitales distintos”, reflexiona. Entre esas diferencias, Salviolo destaca “la capacidad de interactuar”, aunque reconoce “la brecha digital y la imposibilidad de acceso a los dispositivos de buena parte de la población infantil”. Pese a eso, entiende que “la relación que les niñes tienen con lo digital y con otras narrativas de espacios distintos de la tele es enorme y no existía cuando Paka Paka nació, así que a nosotros nos interesa muchísimo explorar ese tipo de narrativas que suponen un desafío, que complementan y convergen con la pantalla, que no son una repetición, sino contenido para otro formato”.