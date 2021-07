El presidente Alberto Fernández destacó que China es un "socio estratégico integral" de la Argentina y agradeció "la colaboración del pueblo y el Gobierno chino" con el país para enfrentar la pandemia de coronavirus.



"Cumplimos 49 años de relaciones bilaterales. Quiero agradecer su cooperación. Gracias a las donaciones y las facilidades para la adquisición de insumos estratégicos en momentos de escasez. Nos ayudaron de modo definitivo con las vacunas", remarcó el mandatario al participar, de manera virtual, del acto por el centenario de la fundación del Partido Comunista de China.

En su condición de titular del Partido Justicialista, Fernández brindó una exposición en la Cumbre Mundial de Partidos Políticos que organizó el PCCh, de la que participaron de manera virtual más de 500 líderes mundiales con el objetivo de fortalecer el intercambio y la cooperación para enfrentar los desafíos globales.



En el marco de la relación bilateral, Fernández manifestó su "agradecimiento por la cooperación para enfrentar la pandemia del la Covid-19 gracias a donaciones y a las facilidades para la adquisición de insumos estratégicos". Además, valoró que "en momentos de escasez mundial nos ayudaron de un modo definitivo también con las vacunas". La Argentina tiene previstos para esta semana tres vuelos desde Beijing, con 758.000 vacunas cada uno de la vacuna china Sinopharm --llegarán el 9, 10 y 11 de julio-.

El mandatario argentino puntualizó que "son variados y sólidos los vínculos que unen a nuestros países y en la actualidad China es nuestro segundo socio comercial y también realiza importantes inversiones" en Argentina como "obras de infraestructura y gasoductos".



En otro orden, el Presidente recordó también "la histórica relación" entre Perón y Mao Tse-Tung, el fundador de la República Popular China, quienes -según analizó- "compartieron visiones" y además resaltó que "China es una potencia mundial y protagonista central" en el planeta.



Por otra parte, en su exposición, Fernández felicitó a su par chino por su "maravilloso discurso en el que ha puesto en valor el multilateralismo, el cuidado del medio ambiente, la preservación de la paz mundial y la solidaridad". "Creo que son cuatro puntos centrales para pensar en un mejor mundo y por eso quería empezar mis palabras felicitándolo y compartiendo francamente esos objetivos", expresó.

El mensaje de Xi Jinping

El presidente chino Xi Jinping se comprometió a "promover la cooperación" y "el desarrollo de los pueblos" a través del multilateralismo y nunca "el hegemonismo o la construcción de zonas de influencia", al encabezar la cumbre con partidos políticos y líderes de todo el mundo como parte de las celebraciones del centenario del Partido Comunista Chino (PCCh).



En el discurso de apertura de la cumbre, el mandatario chino destacó que "el mundo está viviendo fuertes cambios y está intentando enfrentar los desafíos de la Covid-19 y recuperarse". "Estamos viviendo momentos de mayor aislamiento, de desconexión y de juego de suma cero. Pero frente a los retos comunes, ningún país se puede salvar solo y necesitamos vivir en armonía", pidió.



Con ese objetivo, propuso apoyarse en "el multilateralismo" y "oponerse al ejercicio del unilateralismo, del hegemonismo y de la fuerza para solucionar los asuntos internacionales, que en cambio deben ser decididos por todos los países"



El anfitrión no mencionó a Estados Unidos, pero el mensaje estuvo claramente dirigido a contraponerse con el liderazgo global de la Casa Blanca.

"Cada pueblo tiene derecho a adoptar su propio camino de desarrollo, su propio sistema político. No hay una sola manera para ejercer la democracia, sino que son diversas. El derecho de juzgar si un país es democrático o no recae sobre sus pueblos, no afuera", aseguró, sin mencionar explícitamente la política de sanciones de Estados Unidos y las potencias europeas contra dirigentes de su país por cuestionamientos a los derechos humanos y la interferencia en la semi autonomía de Hong Kong.





La lucha contra el coronavirus

"China brindará todo el apoyo a la lucha contra la Covid y trabajará para que las vacunas estén disponibles", destacó Xi sobre uno de los puntos más sensibles del momento, cuando aún el acceso a las dosis es muy deficitario en la mayor parte de los países de ingresos medios y bajos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El reclamo por un acceso más igualitario de las vacunas contra el coronavirus fue una parte central del discurso del presidente de Sudáfrica y titular de su partido, el Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa.



"Mientras la pandemia de coronavirus nos siga azotando, desde el partido del Congreso Nacional Africano hacemos un llamado a la solidaridad, a la compasión internacional. Debemos usar nuestras instituciones multilaterales para achicar la brecha entre países pobres y ricos en el acceso a vacunas y suministros médicos contra la Covid-19. Debemos asegurar que a ninguna persona se le puede negar el acceso a la vacuna por donde vive o quien es", aseguró el mandatario.



Como Xi, Ramaphosa no mencionó a ningún país en sus críticas, pero mandó un mensaje claro contra los Gobiernos que se oponen a la liberación temporal de las vacunas para frenar la pandemia, principalmente Alemania, la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, entre otros.