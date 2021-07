#JoystickDivision Ya está disponible Bloodline, la expansión para Watch Dogs: Legion donde los protagonistas previos de la saga, Aiden y Wrench, regresan en una nueva línea argumental. Además, en Apex Legends se viene el evento Thrillseekers (del 13/7 al 3/8), con un nuevo mapa tapizado de lava mortal, pista de recompensa y los cosméticos correspondientes. Y hasta el 12/7 podés jugar gratis a The Crew 2 en PlayStation, y si tenés Plus hay un 75% de descuento para comprarlo.

#AltaTemporada Mientras haya series, hay esperanza. Una chica fatal buscando vengarse de la mafia es el convite de Reprisal, apuesta empoderadora, oscura y de acción de los mismos equipos que El cuento de la criada y Fargo (12/7, AMC). Además, estrenaron la cuarta de la sitcom de misterio adolescente Hunter Street (Paramount+) y la nueva entrega animada de la saga mata-zombies Resident Evil: La tiniebla infinita (Netflix). Y llegó a plataformas la animación Harley Quinn (HBO Max).

#RondaDeFree El calendario de finales nacionales de la Red Bull Batalla de los Gallos 2021 arranca este 10/7 con la definición uruguaya, con transmisión desde Red Bull TV. Y si querés seguir catando réplicas sudamericanas, el 14/7 a las 20 vas a poder ver Combate Freestyle Perú, con participaciones de Skill, Zakia, Choque, Jaze, Venti, Strike y Jota.

#CualquieraPuedeGooglear Clic viñetero: el humorista gráfico del NO, Gustavo Sala, ya está moviendo Instagramonstruo, su nuevo libro digital en torno al universo grotesco de Instagram; y el ilustrador marplatense L.A.C. sacó también en forma virtual su segunda novela gráfica, El acantilado, un flasheo dibujado de mutación y paso del tiempo frente al agua. Clic incentivado: si estudiás y tenés entre 18 y 35, podés inscribirte en las becas Progresar del Ministerio de Educación de la Nación, que dan apoyo económico para terminar el secundario o una carrera (hasta el 30/11). Clic actuado: dos chicas inician un viaje de libertad en Paraguay, la obra de Lucía Maciel y Paula Grinszpan que tendrá función el 9/7 a las 16 en Morán, con charla con las autoras y el elenco después de la función.

#HacelaSimple Nuevas canciones argentinas de norte a sur. Desde Santa Fe, llegaron la de la auténtica shorty, Nicki Nicole (Me has dejado, con el rapero español Delaossa en un feat que empezó hace dos años y que la pandemia obligó a completar a distancia) y la del pop rocker Chino Mansutti (En la ventana, que incluye como colaboración la última grabación de Joni Wolf, referente del rap de esa provincia que se suicidó en noviembre). Desde Córdoba, hay temas del dúo de productores indie pop Hipnótica (Cambiar), de la cantautora Renata Di Croce, ex Ámbar (Como el mar) y del cantautor Joaco Amor (Abril). Desde Buenos Aires, del clan indie-pop Paraleia (Amantes rotos) y del solista Míster Ramírez (Meme de Julio para ti, que confirma que hay musas para todos los gustos). Y desde Santa Cruz, de la performer Casandra Molinari (Cosecha tardía).