Los seleccionados de Inglaterra e Italia jugarán la final de la 14ta edición de la Eurocopa de Naciones, organizada por la UEFA y que en esta ocasión, por motivo de cumplirse 60 años de su creación, se desarrolló en 11 ciudades del Viejo Contiente.



La final se desarrollará en el mítico estadio londinense de Wembley, con un aforo permitido por la pandemia del 75% (60 mil espectadores) siendo local Inglaterra, este domingo desde las 16, con el arbitraje del neeerlandés Bjorn Kuipers, un millonario empresario dueño de una cadena de supermercados, y televisado por TNT Sports y DirecTV.



Si al término de los 90 minutos la final finaliza igualada se jugarán 30 minutos suplementarios, y de persistir la igualdad el título se definirá mediante tiros desde el punto penal. Este hecho que se dio en una sola ocasión, en 1976, con sede en la extinta Yugoslavia, ganada por Checoslovaquia ante Alemania luego de igualar 2-2.



Inglaterra quiere festejar su primer título, solo fue tercero en Italia 1968 y llegó a semifinales como local en 1996 perdiendo ante Alemania, que fue el campeón, con tiros penales, intentando romper el maleficio de no poder ganar una Copa desde el lejano Mundial de 1966, organizado por los mismos ingleses.



El equipo dirigido por Gareth Southgate fue prácticamente local todo el certamen. Jugó en Wembley los tres cotejos del Grupo D (Croacia 1-0, Escocia 0-0 y República Checa 1-0), los octavos de final ante Alemana (2-0) y los cuartos ante Ucrania (4-0), celebrando solo la semifinal fuera del Reino Unido, en Roma, venciendo a Dinamarca 2-1 en suplementario.



Un equipo con una defensa muy segura, comenzado por el buen arquero Jordan Pickford, aunque por momentos muestra algunas dudas, los defensores Kyle Walker y Harry Maguire, en la zona media Kalvin Phillps, Mason Mount y dos delanteros temibles como Harry Kane (4 tantos) y Raheem Sterling (3).



Inglaterra sabe que esta es la gran oportunidad para ser por primera vez campeón de Europa, tiene todo a su favor, un buen equipo y la localía, solo restaría aventar algún fantasma que lo viene acosando hace 55 años y superar a un durísimo equipo italiano que suma 33 partidos invicto.



Italia, que ganó un título como local en 1968 (venció a Yugoslavia) y fue subcampeón en 2010 (cayó con Francia) y 2012 (perdió ante España), también contó con la facilidad de jugar en Roma los cotejos del Grupo A (Turquía 3-0, Suiza 3-0 y Gales 1-0), en octavos le ganó en Wembley a Austria por 2-1, en cuartos a Bélgica 2-1 en Múnich y la semifinal a España (1-1 y penales) en Wembley.



Italia no pierde desde 10 de setiembre de 2018 ante Portugal por 1-0, por UEFA Nations League, y a partír de allí se mantiene invicto. El equipo que dirige Roberto Mancini rompió los viejos esquemas del futbol italiano, defensivo, estructurado, con chispazos de algún elegido (Alessandro del Piero o Roberto Baggio, por ejemplo) pero no grato de ver.



Italia (cuatro veces campeón del mundo, la última hace 15 años en Alemania) es hoy un equipo duro, con mucha convicción, que juega un fútbol asociado y vertical, que tiene en mente el arco advesario.



Un arquero muy confiable como Gianluigui Donnarumma, una zaga que se conoce de memoria integrada por Giorgio Chielini y Leonardo Bonucci, en la zona media se destacan Manuel Locatelli, Federico Chiesa (cada día más jugador), y en la ofensiva el talentoso Lorenzo Inzigne y el goleador Ciro Inmmobile.



En el historial se enfrentaron en 27 partidos, con supremacía de Italia de diez triunfos contra ocho de Inglaterra y nueve empates.





Probables Formaciones:

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount; Raheem Sterling, Harry Kane, Bukayo Saka.Gareth Southgate.Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.Roberto Mancini.

Estadio: Wembley (Londres). Arbitro: Bjorn Kuipers (Países Bajos). Hora: 16. TV: TNT Sports y DirecTV.