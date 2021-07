Un comentario en Facebook había inspirado el reencuentro en un bar tranquilo del centro.



Gloria, maquillada de más y vestida de menos, le contó en un tono afectado y a modo de resumen los acontecimientos de la última década: el marido, los hijos, el sueño de ser veterinaria truncado en pos de la maternidad –en realidad había conocido a su esposo durante el cuarto intento de regularizar primer año–, el posterior divorcio que la había convertido en una guerrera de la vida que atravesaba con entereza los obstáculos de llevar adelante la casa y criar sola a los hijos, sin dejar de lado sus necesidades de mujer.

Víctor, controlando que la vista no se desviara demasiado hacia el escote, comía maní y le contaba con aires grandilocuentes que se había recibido de analista de sistemas, que le había faltado un cuatrimestre para ingeniería, y que trabajaba turnos rotativos en una importante cadena de venta de insumos para computación, pero que era transitorio. Cada tanto, relojeaba alguna pollera para hacerse el interesante, y entonces ella se fingía entretenida hasta la carcajada por algún mensaje en su celular.

César, que había estado sentado en una mesa del fondo, se abrió paso hacia el baño, bamboleando la cabeza y chasqueando los dedos al ritmo de un blues imaginario. A menudo buscaba algún rincón tranquilo para tomar café y fumar. Se dejaba transportar por la mística del humo y escribía haikus y poemas cortos de corte existencial. Luego regresaba solo a su departamento, se sentaba en su sofá y en una laptop de última generación arreglaba para una multinacional las malas traducciones de los folletos de instrucciones de aparatos que venían de China.

Si la moza no se hubiese detenido para levantar un billete que se le había volado, tal vez habría podido evitarse. Pero tuvo que agacharse justo en la intersección entre ellos y César, quien por un segundo que duró un mes, buscó mentalmente formas de anular lo que acababa de suceder, de borrar su imagen de las retinas de Víctor y Gloria, que ahora lo miraban sonrientes y le indicaban que se acercara con la mano.

Gloria habló de las casualidades, y pidió a los gritos otra silla, al tiempo que ella misma acercaba una de la mesa contigua. Víctor mencionó algo sobre un algoritmo y sobre cómo el mundo es un pañuelo y la ciudad una servilleta de copetín. César sonrió tanto como su hipocresía permitió y tomó asiento sin comentarios. Segundos después, al pasar la moza por detrás, manoteó una esquina de su delantal y le pidió un whisky on the rocks.

Ninguno de los tres habló del pasado, y ante la poca disposición de César para hablar del presente, Gloria y Víctor mantuvieron viva la conversación hablando de terceros cuyas vidas les causaban lástima. Cada tanto, un nombre no le sonaba a Gloria, y pedía una descripción física detallada, para luego decir un «ahhhh» seguido de un comentario despectivo o una anécdota embarazosa. César levantaba una ceja y desplazaba un milímetro de la comisura hacia a la derecha en una mueca que nunca llegaba a ser sonrisa.

Gloria no habló del chiquito que no fue, ni de cuanto odiaba ser madre y cómo le quedaban los jeans a la nueva mujer de su esposo. Víctor no habló de las novias que nunca había tenido, ni de las noches de soledad, ni de los llantos en hombros sin apellido. César no habló del francés que se había mudado al séptimo piso. De hecho, César no hablaba de eso ni consigo mismo, aunque la mayoría de sus conocidos –que no eran muchos– lo hacía todo el tiempo.

A unas mesas de distancia, otro reencuentro bastante más festivo pedía a gritos y palmas una foto. La joven moza dejó sobre una mesa vacía la bandeja con el whisky, tomó el teléfono que le entregaban y, tras evaluar el mecanismo durante unos segundos, invitó a la comitiva sonriente a decir whisky antes del clic. La foto fue testigo del momento exacto. Un poco de zoom en la esquina superior derecha bastaba. Nadie supo bien cuál fue el origen de la bala que se deslizó por la ventana abierta, ni a quien iba dirigida. Se habló de un robo al local de enfrente y de un ajuste de cuentas al chino de la vuelta. También se habló de un intento de crimen pasional. La vecina de al lado sospechaba del muchachito dark del tercer piso, aunque siempre se lo había visto muy respetuoso.

La foto se viralizó al instante, como lo hicieron los comentarios al pie de foristas indignados, quienes con algún que otro adjetivo de cuatro sílabas condenaban el morbo y el conquénecesidad, al tiempo que compartían la foto, siempre con solemne indignación.

Pero los más indignados eran los sobrevivientes: trascurrido un tiempo prudencial habían logrado la necesaria catarsis en los medios locales, siempre dejando en claro que la víctima no merecía tan injusto final.

Al fin y al cabo –pensaban ambos– el suyo era el menor de los fracasos.