A mi amigo Jorge, el Cabezón.

"Siempre fue así, Pipi, la niebla es como el marido, cuando se levanta y se va, queda un día espectacular”, fue en medio de una espesa neblina agravada por montones de hojas secas quemadas en dispares humaredas al costado del cordón de la vereda que escuché estas palabras de la boca de mi vecina Mercedes, una mañana en la que partía para el colegio.

Atravesé el paisaje fantasmal, perseguido por monstruos de agua y serpientes de humo, pensando si en un futuro, entre otras cosas, también ejercería dicho rol. Mecha y Nora eran las chicas de al lado, habitaban el tercer departamento de pasillo, pegado al mío sólo en la edificación, visitarlo era para mí como viajar a otro mundo. Pilas de libros en el piso, hojas de dibujo, papel de calcar, tinta china, lápices, tizas, mate y cigarrillos, fotos de gente tan desconocida como prohibida pegada en las paredes, un cuadro con relojes derretidos, una pizarra con impuestos impagos prendidos con chinches y un poster gigante separando las dos camas de una plaza con la imagen de cuatro jóvenes de pelo largo cruzados con una frase, "déjalo ser".

Cual exóticas mariposas surcaban el aire de aquél escenario palabras extrañas para mis oídos, surrealismo, intersticios, menesunda. Ambas mujeres eran inquilinas y fugitivas. La primera, desertora de un casamiento forzado, una movilidad social promovida por su padre y nunca aceptada por la víctima vestida de blanco. Había escapado con lo puesto, una dulce tonada mendocina, la calma profunda del valle, la humildad impuesta por la imponente presencia de la montaña y un cierto temor al eco. Norita huía del infierno de un pueblo pequeño y su destino de espanto. La dureza de su rostro no coincidía con la suavidad de su alma. Su cutis seco parecía no haber sido hidratado con lágrimas, de poco vale llorar si no hay nadie cerca que te abrace.

La única distracción que la alejaba de un horizonte de vacas, era caminar hasta la ruta para mirar los autos pasar. Cuando cumplió los dieciocho, se animó, hizo dedo y se fugó. Generalmente hablaban en voz baja, pero se reían fuertemente, con carcajadas que en ocasiones terminaban en accesos de tos. Les causaba mucha gracia el ejército de odiadores, diferenciaban la hermosura de la fobia, sostenían que la belleza física beneficia a terceros, no al que la posee, sino a todos aquellos que podemos admirarla desde afuera, mientras que el odio sólo perjudica a quien lo anida, nunca al odiado.

Pasaban tardes enteras dibujando bellos rostros desfigurados por el rencor. Un heredado sentido común en blanco y negro, barnizado de prejuicios, sumados a un catecismo temprano, me privaron de la alegría de verlas como lo que eran, una pareja consolidada. La llave que permitía mi ingreso al paraíso era mi negación a las aritméticas y la necesaria ayuda de quienes la dominaban. Nunca supe con exactitud cuáles eran las carreras que cursaban, parecían recibidas de estudiantes, se sentían libres de toda prisión con el sólo hecho de ejercer dicho privilegio. Quizás porque mi maestra particular no concebía la matemática lejos de la filosofía, sus clases no se reducían a la solución de ejercicios. En una oportunidad en la que quedé paralizado frente a una suma de fracciones escritas en el pizarrón, la cuyana me dijo, "estoy segura que lo sabés, sólo tenés que dar dos pasos hacia atrás, mirando el todo obtendrás una nueva perspectiva de las cosas. El álgebra no es lo tuyo, evidentemente, pero en el futuro tendrás que resolver problemas sin ecuaciones. Si bien te mantendrán vivo las incógnitas, vas a tener que encontrar, al menos, resultados parciales".

Me regaló tres preguntas ordenadas para la solución de cada dilema. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? De la joven mochilera me quedó la costumbre de cantar tangos bajo la ducha. Decía que las letras describían verdaderos dramas del ser humano sin olvidar el sentido del humor ni la ironía, soñaba con que las mujeres fueran letristas de sus propios temas, aseguraba que no hacía falta ser longevo para gustar del género, sólo era necesario entender el sentido de la canción Volver.

Se fueron de noche, sin despedirse, un día antes de que la vinieran a buscar, unas semanas después que gente rara con lentes negros contaminaran el barrio haciendo preguntas sobre mis amigas, si andaban en algo raro, escribían con la izquierda o le gustaban las tortas. Me envolvió una pena agridulce por aquellos días, una sensación dualista, un presentimiento de que no iba a verlas nunca más pero que a su vez caminarían siempre cerca mío. Dicen que cuando necesitamos de gafas para ver el afuera es porque nos llegó el tiempo de mirarnos hacia adentro. En mi lento viaje de autoconocimiento pude ver que estuvieron presentes mucho más de lo que pensaba en un principio, auxiliándome en cada menesunda.

Posiblemente no sea producto de la casualidad que mi vida laboral la haya transitado en horas de la noche, el miedo a convertirme en una cortina de agua que distorsionara el individualismo de mi compañera, que no la dejara ser, me llevó a elegir dicha opción. Pero si en algo estoy seguro que estuvieron conmigo fue en el accidente que cambió mi vida. La soberbia propia del habitante de llanura puede adelantarnos la muerte. Una helada mañana de invierno transite la autopista a Buenos Aires porque siempre lo había hecho, porque mi trabajo así lo demandaba, porque la piba que me advirtió en la cabina del peaje sobre los bancos de niebla existentes en el trazado seguramente no sabía nada. Aceleré impunemente en medio de una nube espesa mezclada con humaredas provenientes de basurales clandestinos emplazados al costado de la ruta, milésimas de segundo antes del volantazo y posterior despiste escuché estallar en mi cerebro una voz que creí olvidada, “¡Ojo, Pipi! ". Los cuatro tumbos que di en la banquina después de esquivar el choque múltiple cambiaron la colocación de mis premisas. El orden de los factores, a veces, mejora el producto. Después de dormir una noche de dos meses en el hospital, el despertar es otro. La vida siempre renace en los intersticios. Entendí de repente que no es una metáfora la estrofa escrita por Gardel, si veinte años no es nada, ¿cuánto es entonces el tiempo vivible que me resta, cuántas horas más tendrá para marcar mi reloj daliniano? ¿Será una yapa, un vuelto?

Para liberarme de toda prisión, para sentirme parte del misterio, para fortalecer mi espíritu, colecciono amaneceres sobre el puente del poeta, un balcón abierto a mi Paraná. No existen dos madrugadas iguales. Ya no le temo a las mañanas de otoño cargadas de niebla, hoy las disfruto como si se trataran de un cuadro surrealista en movimiento. El alma del río hecho bruma se resiste en desaparecer, persiste como un eco insonoro, un recuerdo que el corazón se niega a olvidar, una evocación aferrada que nos cuida y nos libra del desamparo. La maravilla diaria renueva mis dudas, sólo ostento una sola certeza, cuando el sol se eleva sobre mi cabeza en las mañanas nebulosas, entibiando las ramas desnudas de los plátanos, la jornada se vislumbra luminosa, sin nubes ni vientos, en otras palabras, cada vez que la niebla se levanta y se va, queda un día espectacular, debe ser porque siempre fue así.

