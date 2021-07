“Corrobora lo que venimos diciendo hace días, nosotros y los médicos -dijo a Página/12 Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, en relación al viajero que dio positivo de coronavirus con la variante Delta e incumplió el aislamiento obligatorio-. Esta persona había sido vacunada en Estados Unidos. Más allá de eso, de tener un PCR negativo y del hisopado negativo al llegar a Ezeiza, los síntomas pueden manifestarse dos o tres días después. Por eso es clave nuestra insistencia en respetar la cuarentena cuando se llegue. Los siete días posteriores son vitales para saber que no se van a desarrollar síntomas y no se llega al país con una variante diferente”, dice la funcionaria.

El lunes, el Ministerio de Salud informó que detectó otros nueve casos positivos de la variante Delta en personas que habían ingresado al país desde Estados Unidos, México y Paraguay. Luego de cruzar datos con la cartera que conduce Carla Vizzotti, Migraciones reveló que una de esas personas no había cumplido con la cuarentena obligatoria que se exige a todos los argentinos que regresan del exterior.



“Ni las fuerzas federales ni Migraciones tienen como objetivo primario el cumplimiento de la cuarentena. Eso está en cada jurisdicción. Nosotros lo que hacemos es una constatación del domicilio que la persona informa en la declaración jurada migratoria”, precisa Carignano. Los operativos de Migraciones y las fuerzas federales --que se realizan de manera aleatoria en articulación con cada jurisdicción-- están enfocados en quienes dan negativo de coronavirus al llegar al país, ya que quienes dan positivo son derivados a hoteles.

El viajero que incumplió la cuarentena es un hombre joven --de unos 30 años según publicaron algunos medios-- que vive en el barrio de Palermo. Se habría inoculado con la vacuna de Johnson & Johnson y Janssen el 21 de junio, cinco días antes de regresar al país en un vuelo proveniente de Miami. Cuando comenzó con síntomas leves, el 29, se hizo un hisopado. Como se trataba de alguien que regresaba recientemente del exterior, la muestra se mandó a secuenciar y el Malbrán confirmó que se trataba de la variante Delta. "El 1º de julio, sin saber todo esto, fuimos a hacer una constatación de domicilio. Tocamos timbre y no encontramos a la persona. Llamamos por teléfono y no atendió", relata Carignano. Y remarca: “De las nueve personas reportadas por Salud, sólo dos (casos positivos) fueron detectados en Ezeiza. El resto manifestó síntomas después de haber ingresado al país”. Migraciones denunció penalmente al hombre.

En la mayoría de las jurisdicciones, las personas que al llegar del exterior dan negativo de covid van a sus domicilios, a excepción de Salta, San Juan y la provincia de Buenos Aires, donde deben ir a hoteles. En el último caso, esto aplica para quienes salieron del país después del 1º de julio. "Cada jurisdicción controla (a quienes reingresan) de diferente manera. La mayoría de los controles se hace por teléfono. Otras tienen un sistema mixto; también van en persona. Nosotros vamos directamente a la casa, sin llamar antes por teléfono", detalla Carignano. Migraciones puede operar en cualquier jurisdicción “porque es parte de los organismos a los que el DNU 260 habilita a actuar en el marco de la pandemia”. Con casi 4700 personas relevadas en toda la Argentina, la Dirección viene realizando, desde mediados de junio, controles en prácticamente todas las provincias y en CABA.

Para esa época, los niveles de incumplimiento del aislamiento obligatorio eran del 40 por ciento, número que se redujo ahora a la mitad. Los últimos datos indican que CABA registra un nivel de incumplimiento superior al promedio general (alrededor del 30 por ciento). En provincia, en cambio, la tendencia es inversa (17 por ciento). “Sirvió hablar de esto, hacerlo público, para que la gente tomara conciencia de la importancia y del porqué. No es un capricho", expresa la funcionaria. “La pandemia es algo nuevo. Más allá de algunos malintencionados que no quieren hacer la cuarentena, mucha gente no estaba bien informada y al enterarse de todo esto está cumpliendo más la cuarentena”, suma.

Para ella, el "modelo ideal" para controlar a los viajeros es el de los hoteles, porque "no hay duda de que la persona hace la cuarentena". "Es el que están implementando Canadá, Australia, Gran Bretaña. Todo el resto puede fallar", añade. Desde el gobierno porteño dijeron recientemente a Clarín que preferían continuar con el seguimiento por teléfono o WhatsApp apelando a la "responsabilidad individual". “Estamos viendo que en algunos casos no funciona. De las 1019 denuncias que tenemos desde el 14 de junio, 500 son en Capital Federal, 380 en la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete recomendó lo de los hoteles. Nos tiene que servir a todos: todos vivimos acá, lo que empieza en Capital Federal después se desparrama en el resto del país. Ya lo vimos”, manifiesta la directora. Incumplir la cuarentena puede derivar tanto en denuncias penales como en multas. En Córdoba ya hay personas procesadas.

Finalmente, Carignano responde a las críticas que aparecieron en los medios a los operativos de Migraciones. Por un lado, algunos constitucionalistas cuestionaron que se realicen sin orden judicial. "No es un allanamiento: estamos tocando un timbre", responde la funcionaria. "Otros juristas dicen que esto no es competencia de Migraciones. La Ley de Migraciones, de 2004, no preveía que iba a haber una pandemia. Nos regimos por el DNU 260, el que declara la pandemia y establece funciones a todos los organismos, que no les corresponden de acuerdo a la ley que los rige. Otra crítica fue hacia la vestimenta. Sí, el personal usa uniforme. Es bueno que lo use. Se nos comparó con grupos de tareas. Pero no vamos a la madrugada, no caemos a buscar gente, y llegamos bien identificados para que sepan quiénes somos", concluye.