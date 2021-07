Si no hay cambios de último momento, el precandidato de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, se sumará a la alianza de Juntos por el Cambio para competirle a la lista de María Eugenia Vidal en las PASO del 12 de septiembre. Desde la coalición opositora propiciaron su incorporación para contener el voto de las derechas extremas, aunque no lograron convencer a Javier Milei de que siguiera el mismo camino. El Bulldog es un viejo conocido de varios de los aliados: viene del radicalismo, con el que rompió para formar Recrear, partidio que luego fagocitó Mauricio Macri. Junto al expresidente, López Murphy creó PRO en 2005. La alianza no terminó bien y no tienen la mejor de las relaciones. Distinto es el trato del exministro de Economía con Vidal y con Horacio Rodríguez Larreta. En la previa del cierre de alianzas, López Murphy estuvo reunido con dos viejos conocidos: Luis Brandoni y Facundo Suárez Lastra.



"Con mis amigos Beto Brandoni y Suárez Lastra hoy coincidimos en la necesidad de ponerle un freno a los atropellos y disparates del Gobierno kirchnerista. Tenemos que defender, con toda nuestra vocación y patriotismo, los valores de libertad y de República", escribió López Murphy, sonriente desde un café.