Pablo Javkin reveló ayer que evalúa una medida que funcione como incentivo para que la población veinteañera acabe por inscribirse y vacunarse contra el coronavirus. Se trata de contar con certificado de vacunación anti covid para poder acceder a locales gastronómicos. De esa manera intentará el Gobierno terminar el mes con la mayor cantidad posible de mayores de 18 inmunizados al menos con una dosis y aguantar así el ramalazo de la tercera ola que venga con las mutaciones del virus, más propensas hacia los jóvenes. Los últimos reportes demostraron que la evolución de la peste se amesetó, pero en un nivel alto, y los contagios no disminuyen tanto como se querido creer días atrás.

El jefe municipal insistió en que la curva de contagios es descendente si se compara desde hace dos semanas atrás. Pero se plantó ante sondeos de empresarios gastronómicos que ayer sugirieron el pedido de extender el horario de atención para el Día del Amigo. "No, –zanjó Javkin– la situación no está como para hacer eso, me parece. Ya extendimos la semana pasada la atención hasta las 21, y hasta las 23 en fines de semana".

"No vemos un escenario que nos permita ampliar más la actividad, porque si lo hiciéramos estaríamos siempre en esta tensión –explicó–. Todavía debemos ver el impacto de los festejos del sábado. Transcurramos esta semana y evaluemos, pero no estamos para ampliar la actividad. Hay reclamos más atendibles como la parte recreativa de los clubes, porque es espacio público y los chicos están de vacaciones. Pondremos el viernes la oferta para los más chicos. Aguantemos un poquito y cuidémonos", propuso.

En cambio, reveló que en el comité que coordina las acciones sanitarias se evalúa imitar una medida que ya implementó Francia y otros países: la obligación de exhibir el carnet de vacunación para poder ingresar a un bar o restaurante.

"Estamos en un período de vacunación de 30 a 18 años, pero hay un porcentaje de veinteañeros que no se inscribió, supongo porque veía la vacuna como una posibilidad lejana. Pero queremos terminar julio superando 85% de la población vacunable, y luego concentrarnos en quienes falten inscribir. En esa etapa podemos pensar en incentivos para que la gente se vacune. Por ejemplo, que para acceder a determinadas actividades uno deba exhibir el carnet de vacunación", trazó Javkin.

El reporte sanitario de ayer en Rosario demostró que la propagación de la enfermedad sigue sostenida. Hubo 623 casos nuevos, y como hubo menos altas creció la cantidad de personas que cursan covid 19 por estas horas: 6.555 personas en la ciudad. A nivel provincia, parecido a la víspera: 1907 contagios, 42 personas fallecidas.

La ocupación de camas críticas en el sistema público de salud se mantiene en el 99%, y 89% en salas generales. Pero lo que las autoridades rescatan aquí es que disminuyó la proporción de pacientes covid: 34% ahora, cuando semanas atrás la mitad de las personas internadas en terapia intensiva lo estaba por esta enfermedad. La ocupación de camas críticas en clínicas y sanatorios privados se ubicó entre un aceptable nivel de 70 a 80% en promedio.

Un especialista como el investigador del Conicet y UNR Ernesto Koffman resumió el contexto en el que tanto en Rosario como en Santa Fe se intenta gestionar la crisis sanitaria. "Desde el mes pasado hay una meseta de casos, pero es muy alta. No hay una suba significativa de contagios, pero tampoco bajan. Y con tanta gente vacunada, eso implica que hay mucha circulación social", dijo en Sí 98.9.

Javkin eligió una vez más interpretar la situación con optimismo. "Comparado con dos semanas atrás, hay un descenso marcado, y ahora menor, pero siempre en descenso. Creo que esa tendencia se mantendrá. El objetivo de julio es vacunar todo lo posible. Pero todavía nos falta saber qué impacto dejó los festejos por la Copa América", se atajó el intendente. Hasta ayer había 557.000 personas vacunadas en Rosario.