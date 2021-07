El defensor Ezequiel Garay, subcampeón con el seleccionado argentino en el Mundial Brasil 2014 y oro olímpico en Beijing 2008, anunció este viernes su retiro del fútbol profesional por una lesión en su cadera, a través de una carta publicada en las redes sociales.

El ahora ex marcador central, surgido en Newell's y con pasado en el Real Madrid entre otros clubes, reveló que hace tres años lucha "en silencio" contra una coxastrosis -una inflamación de un cartílago de la cadera-, la que le provocó "dolores fortísimos" e incluso problemas "para caminar".

"En febrero de 2020 se sumó otra grave lesión (rotura de ligamentos en la rodilla derecha) de la que me recuperé, a tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta. Pero no puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo", explicó en un comunicado que publicó en las redes sociales.

El día de esa lesión en la rodilla, el 1 de febrero del año pasado, Garay jugó su último partido profesional como futbolista en Valencia de España en la victoria sobre Celta de Vigo por LaLiga.

Antes de su ciclo en ese club, que comenzó en 2016, el rosarino jugó en Zenit de San Petersburgo (2014-2016), Benfica de Portugal (2011-2014), Real Madrid (2009-2011), Racing de Santander (2005-2009) y Newell's Old Boys (2004-2005). Es ese lapso obtuvo una decena de títulos nacionales con distintas camisetas: uno con Newell's, uno con Real Madrid, cuatro con Benfica, tres con Zenit y otro con Valencia.

En el seleccionado argentino tuvo una extensa trayectoria con buenos resultados en todas las categorías: campeón del Sudamericano Sub 17 en 2003; campeón mundial Sub 20 en Holanda 2005; medalla de oro olímpica en Beijing 2008 (Sub 23) y subcampeón del mundo en Brasil 2014.

"Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, agradecido a cada club del que he formado parte y a la Selección Argentina. Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que me retirada sería más tarde, pero no pudo ser", se lamentó el zaguero, compañero de Messi desde 2005 hasta 2014 en las diferentes selecciones nacionales.

Garay, que tuvo posibilidades de firmar con un equipo de la Liga mexicana en la última temporada, prefirió retirarse al darse cuenta de que no podría rendir a un alto nivel por sus problemas físicos. "Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero retirarme de ella de la misma manera", añadió en su misiva, en la que se despidió recordando que "hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión".

