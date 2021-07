El economista y hermano del excanciller Héctor Timerman, Javier Timerman, analizó en IP Noticias Edición Central la exposición de Cristina Fernández este viernes al mediodía en la causa del Memorándum con Irán.

"Hoy sentí un gran temor ¿Cómo puede ser que esto pase en la democracia argentina? ¿Cómo puede ser que una persecución de esta naturaleza ocurra y dejemos que ocurra? Me dio miedo por los simples ciudadanos que necesitan acceder a la justicia y por la gente que con buena voluntad se involucra a la política y no sabe que tal vez puede ser víctima de esto", expresó en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Timerman remarcó que su difunto hermano Héctor "siempre creyó que su mandato era esclarecer el atentado" y que la tragedia que vivió la recuerda todos los días. "Todos los días me pregunto por qué lo han perseguido de esta manera, por qué la Justicia actuó de esta manera. Cuando camino por la calle lo busco y me sorprende que no esté".

La posición de la DAIA sobre la causa del Memorándum con Irán

Respecto a la decisión de la DAIA de no participar en la audiencia, Javier Timerman dijo: "La DAIA no participó de esta canallada judicial para hacer política y satisfacer intereses de la comunidad que querían terminar con un espacio político o involucrarse en una discusión política y no sé hasta qué punto ellos creen en esta causa. Me gustaría saber si el presidente de la DAIA realmente cree que Cristina Fernández de Kirchner, el cuervo Larroque o mi hermano encubrieron terroristas", aseguró.

