Un tío de la joven de 27 años asesinada de una puñalada en el cuello hace casi un mes en un hotel alojamiento de la localidad bonaerense de Bernal, fue detenido en las últimas horas como principal sospechoso del femicidio, luego de que se secuestrara un celular Samsung A10 que tenía de fondo de pantalla una foto de la víctima.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, se trata de Carlos Flores (48), quien fue imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género", en perjuicio de la mujer identificada como M.G.F.

La fiscal de la causa, Mariana Curra Zamaniego, dispuso la detención del sospechoso, quien en la indagatoria realizada este sábado se negó a declarar.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes había descartado que la persona cuyo documento había sido hallado en la escena del crimen tuviera vinculación con el asesinato, ya que a ese joven en marzo le habían robado la billetera con su DNI y una bicicleta, por lo que la pesquisa fue direccionada hacia el círculo cercano.

Fue entonces cuando los investigadores detectaron que la joven asesinada mantenía una relación desconocida para el resto de la familia con su tío paterno.

De esta manera, las tareas investigativas del personal de la comisaría 5ta. de Quilmes determinaron que el hombre había estado en el lugar del hecho a partir de las llamadas telefónicas del celular de la víctima de femicidio, que impactaron en las antenas cercanas al albergue transitorio La Notte, ubicado en avenida Tomás Flores al 2200 de la localidad de Bernal.

Además, la tarjeta SUBE demostró que a la hora que lo vieron salir del hotel se tomó un colectivo a tres cuadras de ese lugar. Con esos datos, la fiscalía dispuso la detención de Flores, quien fue apresado en su casa ubicada en General Venancio Flores al 400 de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Los voceros añadieron que la policía secuestró un celular Samsung A10 que tenía de fondo de pantalla una foto de la víctima y otro marca Motorola modelo C Plus que pertenecía a M.G.F y no había sido encontrado.

El caso

El crimen de la joven, madre de tres niños de 2, 4 y 7 años, fue descubierto el viernes 18 de junio por la noche cuando personal del establecimiento ingresó a la habitación 2, por lo que inmediatamente se alertó al 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría 2da. de Quilmes constataron que la joven tenía una herida punzocortante en el cuello que le había provocado la muerte. Los investigadores establecieron que, cerca de las 18, la víctima había ingresado al lugar con un hombre y que media hora después pidió una cerveza.

De acuerdo a lo recabado, el sospechoso se retiró del lugar a las 19.30 y el encargado del hotel ingresó luego a la habitación, donde la encontró asesinada. El informe de la autopsia reveló que la mujer sufrió una "profunda puñalada en el cuello" y que no había signos de defensa ni de violencia sexual.

"La manera en la que fue encontrado el cuerpo, recostado sobre la cama, pareciera que la atacó de manera sorpresiva y que fue directo a matarla", precisó un vocero encargado de la pesquisa.