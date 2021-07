Enfocado en la Copa Libertadores y con un mix entre titulares y suplentes, River Plate será local ante Colón de Santa Fe, reciente campeón de la Copa de Liga, en la continuidad de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará este domingo a partir de las 18 (TV: Fox Sports) en el estadio Monumental.

Marcelo Gallardo busca para su equipo una nueva Copa Libertadores, que ganó en 2015 y 2018, pero se le negó en 2019 (perdió la final ante Flamengo) y 2020 (cayó en semifinales ante Palmeiras.



El cotejo de ida por octavos de final de la presente edición culminó 1-1 de local ante Argentinos Juniors y ahora River piensa en el duro desquite que afrontará en La Paternal; por eso el cotejo ante Colón, si bien vale comenzar ganando en el certamen, no es un objetivo prioritario, pese a que Gallardo aún no se pudo coronar en un certamen de Primera División.



El equipo santafesino fue merecido campeón de la Copa de la Liga, al vencer 3-0 a Racing, dirigido por Eduardo Domínguez y con una excluyente figura como la del delantero Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, quien emigró y firmó contrato con Gimnasia La Plata.



No todo fue festejo para los sabaleros, porque un brote de casos positivos de covid-19 fue padecido por Facundo Garcés, Alexis Castro, Wilson Morelo y Nicolás Leguizamón, quienes ya se recuperaron, pero ahora se sumaron Rafael Delgado, Santiago Pierotti, Eric Meza y el juvenil Agustín López, descartados para jugar en el Monumental



Tampoco podrán jugar Cristian Ferreyra y Paolo Goltz, con dolencias musculares. En Colón podría debutar marcando punta izquierda Nahuel Gallardo, el hijo del Muñeco, quien llegó a préstamo junto al delantero Lucas Beltrán.

Parada brava para el Rojo

En una prueba complicada para el debut, Independiente recibirá a Argentinos Juniors a las 20.15 (TV: TNT Sports) en el estadio Libertadores de América.

Ambos equipos tuvieron actividad entre semana, por lo que se esperan equipos alternativos dado que volverán a jugar el jueves y miércoles frente a Santos y River Plate, por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente.



El conjunto de Julio César Falcioni, conforme pese a la caída 1-0 frente a los brasileños como visitante, contará con los ingresos de Jonathan Herrera, Braian Martínez y Lucas González.



En el Bicho entrarían Enzo Kalinski, Nicolás Reniero y Mateo Coronel. No obstante, el entrenador Gabriel Milito (ex Independiente) igualmente evaluará hasta último momento a los titulares que estuvieron en el 1-1 del Monumental.



Un Ciclón con nuevo DT

San Lorenzo iniciará un nuevo ciclo con el entrenador uruguayo Paolo Montero este domingo a partir de las 15.45 (TV: Fox Sports) cuando visite a Arsenal de Sarandí, en otro de los cuatro partidos de la fecha inicial de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con la premisa de dejar atrás el mal desempeño durante el primer semestre del año con la conducción de Diego Dabove, el DT Montero no podrá contar con las máximas figuras del equipo, los gemelos paraguayos Angel y Oscar Romero, quienes regresaron a Buenos Aires tras participar con su seleccionado de la Copa América y cumplen con una semana de aislamiento, según lo establece el protocolo sanitario.

Otras bajas significativas por distintas lesiones serán las de Franco Di Santo, Ezequiel Cerutti y Alejandro Donatti.



Pero el que acaparará todas las miradas será Néstor Ortigoza, quien a los 36 años regresó para finalizar su carrera en Boedo, siendo el principal referente del equipo tras la inolvidable conquista de la Copa Libertadores de 2014, la única que posee el club en sus vitrinas.



Arsenal reservará algunos de los titulares, habida cuenta de que el próximo miércoles jugará ante Sporting Cristal como local en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y tras haber perdido 2-1 en Perú.

El debut del Globo

La jornada dominical se abrirá desde las 13.30 (TV: TNT Sports) cuando Huracán reciba a Defensa y Justicia en Parque Patricios por la Liga Profesional de Fútbol.



El Globo buscará puntos para aumentar su flojo promedio y hacer valer la "paternidad" ante el equipo de Florencio Varela, que en seis presentaciones nunca le pudo ganar, ya que perdió tres encuentros y empató otros tres.



Dirigido por Frank Kudelka, Huracán necesita hacer una buena campaña para salir de la mediocridad que torneo tras torneo lo ubica en la intrascendencia y disipar asimismo todo temor de irse al descenso por quinta vez en su historia.



Enfrente estará Defensa, con Sebastián Beccacece como entrenador y que participa de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde perdió 0-1 el cotejo de ida como local ante Flamengo y preservará jugadores para el desquite en el Maracaná, el próximo miércoles.