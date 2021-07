Las personas trans reclaman sus derechos conculcados y uno de ellos es ser representantes. En la provincia de Santa Fe, en las elecciones de septiembre, van como candidates en distintas listas, con mayor o menor posibilidad de llegar a las bancas. Y una perla: Pamela Rocchi es candidata a presidenta comunal de Alcorta por el Frente Progresista. En el fárrago de las propuestas electorales, sólo una lista legislativa es encabezada por dos trans. La del novel partido Proyecto Joven. Reina Ibañez se postula a diputada nacional. Cuando le hicieron la propuesta, pensó en Tahiana Marrone para disputar la banca de senadora. El partido se presentará por primera vez a elecciones, y el primer desafío será el 12 de septiembre: pasar a las generales. “El nuestro es un espacio donde realmente se incluye a los excluidos de la sociedad, por eso esta lista está conformada por personas con capacidades diferentes, amas de casa, pueblos originarios, trabajadoras sexuales, es una lista de sectores excluidos por el Estado”, dice Reina, que fue candidata a concejala de Rosario en elecciones anteriores. Desde su casa en Chañar Ladeado, Tahiana agrega: “Somos personas comunes, gente que tiene ganas de luchar. No venimos desde una carrera política”. La activista subraya que la campaña es “muy despareja”. “Nosotras recién comenzamos y tenemos que pelearla con los partidos grandes, que tienen muchas formas de hacer campaña, dinero. Nos sentimos en un mar, rodeadas de tiburones, en un barquito de papel remando con escarbadientes”.

Con una broma siempre a flor de labios, Tahiana Marrone siempre tiene una salida graciosa, aun cuando habla de cosas duras. Tiene una experiencia previa, ya que participó de la comisión comunal de Chañar Ladeado. Tahiana nació muy cerca de ahí, en la cordobesa Corral de Bustos, pero hace años se radicó en el pueblo santafesino, a sólo 15 kilómetros. Su singular historia la inscribe en unos aros que tienen el relieve de las islas Malvinas. Antes de su transición, combatió en la guerra de 1982.

“Al haber estado en una guerra, aprendés un montón de cosas, aprendés a valorar hasta las cosas más ínfimas, a los demás, aprendés de respeto, a valorar la vida y a que te guste vivirla”, lanza Tahiana sobre su historia. “Solamente quien estuvo en un enfrentamiento bélico como fue el de Malvinas sabe lo que es pasar hambre, frío, otras necesidades, sabe de respeto, de amor por la vida y de tener empatía por los demás, por los que menos tienen, por los vulnerados, por los excluidos. Ese es un punto que juega a mi favor, por eso es importante darlo a conocer, porque tenemos que tener muchas y muchos carilindos en estas elecciones, pero que sepan como yo, y lo digo bien orgullosa, estuve defendiendo las Malvinas, y desde mi banca en el senado voy a defender los derechos de toda la comunidad LGTBIQ+, de todos los veteranos y de todos los argentinos”, afirma sobre su experiencia. Remata con una estrategia de seducción a votantes: “Somos honestas. Nuestros valores son la verdad, el respeto y la justicia. Por eso, voten bien. Voten proyecto joven”.

Sobre las propuestas, Tahiana cuenta que están “muy abocadas en todo lo que es tema violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual, sobre todo en la niñez, porque la justicia no está preparada para atender todo eso”.

Reina, por su parte, viene de una larga militancia en el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells, y por esa agrupación fue dos veces precandidata a concejal. En este caso, la propuesta de encabezar una lista nacional “vino de Yamil Salerno, que es un licenciado”. “La verdad es que yo me sumé a la política porque en los años que tengo de militancia vi mucha desigualdad. La injusticia me llevó a militar, a capacitarme, a hacer territorio, porque en Rosario he recorrido barrios, he hablado con la gente y un compromiso, un compromiso social me llevó a estar en política, lo que aún sigue en mí, ese compromiso que está vigente, por los más vulnerables, esas personas a las que yo quiero representar”, subraya.

La historia de Reina está atravesada por las vulnerabilidades que enfrentan históricamente las personas trans. “Soy de Rosario, nacida en el barrio de Fisherton. No me fue muy fácil la vida, como a todas las chicas trans travestis, que son expulsadas de sus hogares a temprana edad. Eso me pasó, que a los 14 años me tuve que ir, no fue fácil porque a la vez tenía que estudiar y trabajar. Después se me complicó, dejé los estudios y me dediqué al trabajo sexual”, dice Reina sobre la vida que hoy apuesta a cambiar, por eso entre sus proyectos está “una ley de viviendas para personas trans” y también iniciativas para “la real inclusión de personas con discapacidad”. También aboga por el reconocimiento del trabajo sexual. “Después de muchos años de ejercer este trabajo, armé una organización con chicas autónomas, para hacerle frente a la situación de pandemia, que nos afectó al sector del trabajo sexual muy directamente. Siempre digo que por más que tengamos ley de cupo laboral municipal, provincial o nacional, que no nos olvidemos del trabajo sexual que es un trabajo y merece ser reconocido como tal, violencia es negarlo”, sigue la precandidata.

Reina subraya que la lista “abarca a sectores vulnerados y la verdad es que no solamente debería ser noticia que encabezamos dos personas trans sino que también es diversa, que la componen diferentes sectores de la sociedad. Es una propuesta nueva y muy diferente”, hace su proselitismo.

Para ellas, “es un hecho histórico” que la lista de Proyecto Joven sea encabezada por dos personas trans. “La integran otras personas trans, no solamente las que encabezamos, por eso digo que es una propuesta muy nueva, muy diversa, muy amplia. Y bueno, es un hecho histórico, la verdad, habla de la visibilización de los excluidos, no solamente de palabra sino también a los hechos”.