Copia, impresión, retrato, decía, escuchaba, sacaba el cambio, las manos apoyadas en el vidrio, frente a un estante de papas secas, maníes, galletitas, leía y no entendía por qué seguía escribiendo. Agarró la mochila y caminó hasta Sarmiento. Las ventanas, los techos con andamios, los ladrillos descoloridos en las paredes, el tic de tocar el timbre después de pensar en el baño y en las cañerías de plomo. Si lo hacía, no lo hacía. Era indistinto el almuerzo, la sombra de gorros arrastrando paraguas, bufandas, bolsas de tela reproducidas en un rincón parecido a la apelación de recuperarlas cuando ninguno de sus amigos sabía dónde estaban. Eran más de las tres, y antes de las cuatro le había dicho a Agustín, su alumno, que la esperara en la puerta del museo. La avenida ciñendo jardines, huecos que acoplaban edificios y una puerta sin preludios. Llegó y miró el escritorio esmaltado. El encargado del museo no sabía nada, y la primera vez había sido absurdo preguntar algo parecido a un nombre que reemplazara nada. Cuando subió al primer piso no había nadie. Toda la serie desconocía la fascinación de un retrato. Pensaba, ni siquiera lo disímil sucedía a su lado. Quizá la distancia o un gesto. La sorpresiva y emocionada traducción del nacimiento de una frase y su final en las manos de su lengua madre. Décadas, autorretratos, nunca el cielo acaparando la tierra ni la inmensidad aparente de un epigrama. Singularidades, subjetivas, mínimas, equivalentes. No lo decía, lo había visto en el vidrio vacío del quiosco cuando comía maníes, galletitas, papas secas, lo veía en lo que no le había restituido algo parecido, como si sentirse sola con su hacer fuera algo solamente íntimo. Claro, las calles, las ciudades, las muchedumbres, eran objetivas, lo habían sido mucho antes de que Agustín las contemplara sin obstáculos, solamente apreciando la manifestación de algo querido, ausente, partícipe. Como una foto que no encuentra palabras, sentía que se acercaba, que podía no haber cambiado nada, que el pelo negro la volvía cómplice de lo que aún escuchaba. De lo contingente o el medio por lo codiciado. Todo lo que podía haber visto y olvidado. Del semestre habían pasado seis semanas, y el examen oral que debía rendir Agustín era tan exigente como el reservorio de imágenes que despedía a un alumno para atesorarlas.

Escuchó su nombre y una razón agraciada de segundos. Agustín estaba sudando. Mañana, claro, tenía clases a las ocho de la mañana. Recorrieron la segunda mitad de un paréntesis que precedía y sucedía a una generación que nunca daría la vuelta, y parecía increíble que el lenguaje fuera el único canon. Subieron al segundo piso, impacientes, acercados, alejados de lo que probablemente ignoraba el curador de su padre. Agustín no decía nada. Esperaba. Como ahora encontraban aquello que en la ciudad había tardado tanto. Era extraño, raro, fascinante. Lo había hecho tantas veces, y tantas veces lo había contado, que cuando trató de sentir la piel en el retrato se dio cuenta de que lo había pensado. Quiso, buscó la puerta por donde habían entrado antes, la guía o el silencio que le había concedido. Agustín se acercó y le preguntó por qué el retrato parecía necesario. Ella miró la tela, el óleo eternizarse, el año con pulso limpio, y le dijo que era el molde que necesitaba. Manos abyectas ocupándose de lo que quedaba. No era la primera vez, ni sería la última. Cuando bajaron a la calle, Agustín le dijo que mañana llegaría un poco tarde. Su pelo enrulado y pintado con dos franjas. Tenía toda la tarde, y ya lo haría después de clases.

En el cantero, en los colectivos que pasaban, en el kiosko de madrugada, llegaba a calle San Luis y en el bar las mesas con tiras de madera no habían alcanzado el pocillo, el plato, los sobres de azúcar en los azulejos antes de llegar a la bandeja sobre la barra. Un día, una mañana cerrando los ojos porque toda la noche se había vuelto inevitable escribir sin comprender nada. Inconexo, arbitrario, impensado, y sin embargo seguía escuchando el mismo nombre, la misma carta de acreditación para entrar a un siglo que devenía frívolo, que sus juicios inmediatos habían aprobado y ahora amanecían rectilíneos por la ventana. Nada, la intuición de haber conocido. La sensatez de reconocer que el examen no lo eximía a Agustín de lo probable. Cruzó la calle y se paró a ver revistas, diarios, libros baratos. Tanto tiempo había pasado y seguiría pasando, que parecía absurdo creer en lo que descreía en la esquina de cualquier otra cuadra. Como una lámpara en el campo, retraída, lejana, arrebatando la lejanía detrás de los árboles. Piensa, eso era, no otra cosa. La simetría que buscaba en clases. Y sin embargo no había tarde que no la encontrara en la biblioteca disgregando los pigmentos para intuir la postura frente al cuadro, concibiendo, descubriendo, madurando la decisión que la llevaba a aceptar la libertad de una monografía, de una exposición, del tratado de un retrato. Debía encontrar lo manifiesto, lo efímero, lo perdurable, la tímida participación en clase. Sí, Agustín no se preocupaba, no se molestaba. Seguía sin saber lo emparentado que estaba. Como si encarnar un hacer fuera original, dogmático.

Miró la lámina que Agustín había hecho en segundo año. Solamente le había dicho lo que en su adolescencia sugería llevar algo. Después Beatriz, Alma llegando a donde jamás se le ocurriría a Norma. No, aún no. Ahora veía a sus alumnos y los llamaba. Los buscaba. Les pedía que se quedaran. O que no tuvieran miedo de seguir sin explicárselo. Dejó la ochava y entró a la biblioteca por la puerta del pasaje. Siempre, antes, no. Aunque contara tres veces y fueran justificadas. Lo incomprensible era el desencanto. La tozuda altivez de no esperar nada a cambio. ¿No le había dicho lo mismo a Agustín? Descubrió la muñeca y las agujas se aprestaban. Nada como dar un paso después de dejar otro. Cada vez que llega, corre una silla, camina hasta la punta del mostrador de la biblioteca, la ficha, la lenta transcripción de su nombre. Simplemente lo hace. Sin embargo, ayer, aunque fuera inoportuno, irrisorio, había dudado o sentido algo abreviado. Abreviado. Contraído. Simplificado. Quizá la bibliotecaria, o el gesto en la mesa con el contraluz abovedado. Otra vez agradecer, conceder, creer, pensar, ir, volver. De todos modos, la hemeroteca reemplazaba con revistas los escasos quince años que las fotografías a color aparecían enriquecidas con un texto en los diarios. Era tan grato sentir la madera del escritorio, la luz del velador debajo de un rectángulo verde, saber que un momento comenzaba despojándola pero no alcanzaba. Primero, piensa, lo inmediato, aquello que hace a algo semejante o distinto, ejemplo o nombre de algo único. Contemplado. Prescindente. Perpetuo. Buscó, leyó el índice y los capítulos. No había cronología, esencia, ontología.

Volvió al mostrador con la ficha que ya había corregido. La bibliotecaria conversaba, reía. Solo que nada mediaba, nada surgía ni relacionaba algo recóndito, insondable, hierático. Otra vez la gracia de pensar distinto. Le dijo que volvería, o que se encontraría con el mismo anticuado susurro, el aire, la frugalidad, lo grácil detrás de un ímpetu impreciso. Mañana, otra vez, esta noche. Salió a la calle y llamó a Agustín. El reflejo de las piernas en las luces asombradas. Un cariz, un decir, un dicho, Agustín estaba en su casa, no entendía, no miraba, no escuchaba la fricción de los autos cercando la plaza, llevándose lo que en el escritorio reservaba. No tenía sentido cruzar toda la ciudad para alcanzarle a Agustín la copia de una pertenencia. ¿Qué habían hecho con las muchedumbres de treinta y siete años sacudidas por un eco adormecido, retirado, insípido? Ahora lo veía, el cordón y los pasos de una calle parecidos. Levantó los libros, la carpeta, los resúmenes, la mancha amarronada opacando lo verosímil. Se daba cuenta, lo sabía, no se trataba de otra cosa, solo del valor que sentía y aquel que compartiría.