El presidente Alberto Fernández inauguró en Chaco la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 7, puso en marcha las obras de urbanización del barrio La Rubita, en el sur de la ciudad de Resistencia, y anunció el inicio de un plan para construir Centros Territoriales de Políticas de Género en todo el país. "Imaginen una puerta, está a pocos metros la salida de la pandemia y podremos recuperar nuestras vidas. Pero yo quisiera que tantas muertes no hayan sido en vano. Espero que entendamos que aún en la diversidad haya momentos en los que podemos estar unidos", dijo el primer mandatario.

Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador Jorge Capitanich, Fernández dejó inaugurado un tramo de 40 kilómetros de la RP 7, entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, en el noreste chaqueño.

La obra, que estuvo paralizada entre junio de 2019 y el mismo mes de 2020, cuando el Gobierno nacional la reactivó, requirió una inversión total de 1.086 millones de pesos y generó unos 80 puestos de trabajo.

"¿Y ahora qué digo?, se preguntó un sonriente Alberto Fernández después de un encendido discurso del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. El Presidente viajó a la provincia a inaugurar un tramo de la Ruta Provincial 7 y poner en marcha las obras de urbanización del barrio La Rubita, en el sur de la ciudad de Resistencia, que se hizo con el dinero que se recaudó con el Impuesto a las Grandes Fortunas.

También anunció el inicio de un plan para construir Centros Territoriales de Políticas de Género en todo el país. "No podemos en el siglo XXI vivir en una sociedad donde la mujer sea víctima de violencia por su condición de tal. Una sociedad es un lugar donde todos nos cuidamos", dijo después de escuchar el detalle de la obra de boca de la ministra Gómez Alcorta.

Y agregó: "Acá estamos para ir reparando de a poquito las injusticias que se viven".

El Presidente dijo que "si hay algo que me puse en la cabeza fue gobernar con todos los gobernadores porque Argentina dice ser un país federal que no es. Me gustaría que los porteños vean el video que yo vi. Donde se ve gente que por primera vez vio pasar un colectivo por la ruta", dijo el primer mandatario.

"Si hay algo que me obsesiona es que en la Argentina es que todos podamos disfrutar en el lugar en el que hayamos nacido y nadie tenga que pensar en irse a una ciudad para encontrar un futuro".

"El derecho que tengo como porteño lo quiero para todos los argentinos", dijo el Presidente.

El negocio de la pandemia

"Los que hacen política con la pandemia no merecen nuestro respeto. Poco a poco se va desvaneciendo porque encontramos el mecanismo de prevenirlo que es la vacuna. Esperamos que pronto podamos vacunar a los niños. Imaginen una puerta, está a pocos metros la salida de la pandemia y podremos recuperar nuestras vidas. Pero yo quisiera que tantas muertes no hayan sido en vano. Espero que entendamos que aún en la diversidad hay momentos en los que podemos estar unidos". dijo Fernández.



Y agregó: "Ojalá que no nos hagan enfrentar más, no peleemos más ente nosotros, miren todo lo que le falta a este norte. Coqui, vos sos mi amigo hace muchos años. Feliz día", finalizó.