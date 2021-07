TEATRO

La noche oscura

Un rancho pobre en el calor de Santiago del Estero. Allí, un hijo cava la tumba de su madre. Cosas raras suceden en Santiago, los muertos siguen hablando y se van silenciando despacio. La madre acusa al hijo de haberla asesinado y se niega a ser sepultada. Trama una venganza que finalmente vendrá del norte, en manos del hijo amado, que supo ser entregado. Aquel que fue criado en otra cultura. Aquel que, como en los westerns, piensa resolver todo con una bala justiciera. El dramaturgo y director Eugenio Soto reestrena una obra que busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla, explorando en nuestras tradiciones. Con Pedro León Alonso, Paula Baigorri, Lucas Delgado, Darío Pianelli y Bianca Vilouta Rando.

Sábado a las 19, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $650.

Migrantes

Seis actores de nacionalidades diferentes, acompañados por un músico en escena, cada uno cuenta su historia de migrantes latinos en Europa. ¿Por qué dejaron su país? ¿Qué dejaron? ¿Qué extrañan? ¿Por qué se quedan? Cada uno realizará su propio viaje iniciático, con su acento, con su tradición, con sus colores y costumbres. Un teatro fusión en el que se entremezclan notas de color y olor fuerte, así como las pasionales historias de estos seis personajes y como la empanada latinoamericana que, casi como un ritual, realizarán todos juntos en escena. Los seis actores trabajan en coro, sin escenografía y con el cuerpo dibujan las diferentes situaciones que deben atravesar. Dramaturgia de Gabriel Fernández Chapo, dirección de Greta Risa y música de Laura Dos Santos. Con Mariana Maciel, Olivia Torrez, Heriberto Ruiz Díaz, César Riveros, Paul Criollo y Juan Prada.

Jueves a las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $700.

MÚSICA

El oso

El último adelanto del nuevo proyecto del cantautor correntino Rauly Martínez, conocido como Yacaré Manso, lo reúne con Ricardo Mollo para interpretar el clásico de Moris. Como reacción ante la decisión de la Unesco de declarar al chamamé como patrimonio de la humanidad en 2020, Martínez decidió retomar un trabajo gestado originalmente tres años antes, que cruza el género litoraleño con el repertorio del rock argentino. Bajo el título de YacaRockNacional, el álbum será publicado por el Club del Disco recién a fines del mes próximo, pero ya se pueden escuchar en las redes algunos de sus adelantos, como “Canción para mi muerte”, con Hilda Lizarazu, o una deliciosa versión de “Imágenes paganas”, con la cordobesa Clara Cantore. Además de Mollo, en esta versión de "El oso" también participan Juampi Espina en guitarra, Lucas Monzón en acordeón y Fernanda Peralta en arpa. El arte que acompaña el proyecto es de Camila Villa.

En vivo

El grupo mendocino Mi Amigo Invencible acaba de estrenar el primer volumen de los que serán tres EP conteniendo el registro del primer streaming de su carrera, llevado a cabo en el ND/Teatro de Buenos Aires, en noviembre de 2020. Este Volumen 1 aborda las canciones de su más reciente producción, el también EP Nuestro Mundo, editadas ese mismo año a través del sello discográfico Devil In The Woods. Este flamante estreno discográfico del grupo liderado por Mariano Di Cesare incluye dos novedades: abre con un instrumental inédito bautizado "Nuestro Mundo", y cuenta con la cantautora mendocina Ángela Aparicio, más conocida como Anyi, como invitada especial en "Suavemente Entusiasmado", canción que contó con una ampliación de su universo en un cortometraje de nueve minutos titulado "Suavemente Entusiasmada", que se encuentra disponible en YouTube.

ONLINE

Genera+ion

El aroma del espíritu adolescente se renueva con cada nueva generación. La serie creada por Daniel y Zelda Barnz –padre e hija en la vida real–revitaliza los usos y costumbres de las comedias dramáticas con trasfondo de escuela high school. Típica historia coral con un grupo de alumnos centennials como protagonistas, el edificio escolar al que asisten estos jóvenes de Orange County, California, se transforma en el centro de reunión de sus vidas privadas. El descubrimiento de la sexualidad (hetero o queer, algo impensado no mucho tiempo atrás) en una comunidad conservadora es uno de los temas centrales de la serie, al tiempo que los protagonistas, de clase acomodada y todo lo contrario, “ponen a prueba sus creencias más arraigadas respecto a la vida, el amor y la familia”, siguiendo la descripción de la sinopsis oficial. El reparto de noveles talentos incluye a Justice Smith, Uly Schlensinger y Chloe East. HBO Max estrena los dieciséis episodios de la primera temporada este jueves 29.

Masters of the Universe: Revelación

“La guerra de Eternia comienza nuevamente, en la que tal vez sea la última batalla entre He-Man y Skeletor”. ¿Quién hubiera dicho que la serie animada He-Man, todo una marca generacional para aquellos que crecieron en los años 80, iba a tener descendencia en pleno siglo XXI? Netflix acaba de estrenar una nueva entrada en el universo MOTU, ahora parte de las franquicias de DC Comics, siete episodios que forman parte de la primera temporada de esta secuela/reboot de los personajes creados originalmente por Mark Taylor como parte de una línea de juguetes. El primero de ellos se titula, convenientemente, “Por el poder de Grayskull”. A preparar la leche chocolatada y rememorar viejos tiempos.

CINE

Sweat

El director de origen sueco Magnus von Horn estudió cine en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine de Lódz, Polonia, institución de donde surgieron realizadores como Roman Polanski. Su ópera prima The Here After causó buena impresión el Festival de Cannes en 2015, y ahora su segundo largometraje, rodado en su país adoptivo, acaba de estrenarse en la plataforma cinéfila Mubi. El film marca también el debut en un papel protagónico de la actriz Magdalena Kolesnik, quien en la piel de Sylwia se transforma en alegoría de todos los males que afectan a la generación Instagram. Reina del fitness adorada por 600.000 seguidores, siempre vestida con la ropa de sus espónsores y con el teléfono en la mano dispuesta a publicar una de sus stories, el relato la encuentra en un momento bisagra de su vida, afectada por una soledad que ninguno de los likes en las redes sociales logra ocultar. ¿Podrán los mensajes motivadores como influencer convencerla a ella misma de recuperar su propia vida?

Vampiros en la Lugones

La reapertura de la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín continúa con el ciclo abortado por la llegada de la pandemia en marzo de 2020. “Enciclopedia cinematográfica del vampirismo” incluye clásicos como Nosferatu y el Drácula de Bela Lugosi, pero también rarezas como el cuento de hadas checo Valeria y la semana de las maravillas, de Jaromil Jires, el vampiro warholiano de Sangre para Drácula, la argentina El día trajo la oscuridad, de Martín de Salvo, y la reversión blaxploitation Blacula. Hoy a las 18 horas se exhibirá la española La novia ensangrentada, única aproximación al terror del realizador Vicente Aranda. Programación completa, días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/cine

TV

Maricón perdido

“Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz”. Las palabras pertenecen al madrileño Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor y guionista. Además de publicar en diferentes blogs y escribir la novela Mansos en 2010, este militante de la lucha contra la LGBTIfobia acaba de producir su primera serie televisiva, el relato de un joven de pueblo chico que anda en busca de su identidad. Dirigida por Alejandro Marín y con evidentes elementos autobiográficos, la historia comienza en la década de 1980, con el protagonista enfrentado al sobrepeso y descubriendo su afición temprana por los musicales. A partir de allí, la serie lo sigue a Madrid y a sus años de estudios, hasta transformarse en un escritor consagrado. En palabras del creador: ““Llevo toda la vida practicando ser yo. Ha sido fácil saber qué quería explicar”.

Jueves a las 22, por TNT.

The North Water

El irlandés Colin Farrell se calza los ropajes de Henry Drax, experto arponero que, en el año 1850, zarpa en una expedición de caza de ballenas muy cerca del Ártico. Deudora de los relatos literarios de aventuras en altamar, la serie dibuja en su protagonista no sólo a un marinero de pura cepa, sino a un exconvicto condenado por homicidio, quien en pleno viaje traba amistad con Patrick Sumner (Jack O'Connell), un cirujano del ejército desacreditado por la institución. Los hombres desean olvidar sus respectivos pasados, pero la travesía se transforma en una lucha por la supervivencia. Escrita y dirigida por Andrew Haigh, la serie está basada en la novela homónima de Ian McGuire.

Jueves a las 23, por AMC.