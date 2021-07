La provincia anunció que desde el lunes se podrán tramitar los DNI de personas no binarias en el Registro Civil. “Esto no sólo es un reconocimiento de derechos al acceso a la identidad, sino a la diversidad, a la libertad y a la admisibilidad para todas las personas”, sostuvo el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. La subsecretaria de Igualdad y Diversidad Nerea Tacari habló de "reconocimiento de derechos de un colectivo y de personas históricamente excluidas y discriminadas".

Ante la firma del decreto nacional Nº 476/2021 que contempla la incorporación en los DNI del Sistema No Binario, Somaglia dio detalles de su implementación en la provincia. “Celebramos esta disposición nacional, que es el reconocimiento de todas las personas no binarias”, señaló. Al mismo tiempo, planteó que el uso de la nomenclatura X "no tiene ninguna consideración discriminatoria o individualizatoria que tenga mayores o menores derechos, sino que es la condición reconocida legalmente. No es caprichosa la X, sino que tiene que ver con los distintos tratados internacionales, una identificación global", dijo sobre lo que generó algunos cuestionamientos.

Sobre ese punto, Tacari agregó que "la X tiene que ver con cumplir esas normativas internacionales; es un primer paso y hay que seguir avanzando en inclusión y seguir normbrando todas las identidades". Y sumó: “Es un avance que vuelve a colocar a la Argentina a la vanguardia, en torno a la aplicación y reconocimiento de derechos. Santa Fe permitía la rectificación en la partida de nacimiento y colocar en la identidad autopercibida, pero no permitía después acceder a un DNI, por lo que esperábamos este decreto nacional”.

El director del Registro Civil, Mariano Gálvez, explicó que “el Renaper está adecuando su software que permite a la provincia hacer las solicitudes”. Y detalló: “Previo al trámite del DNI, se deberá realizar la rectificación de la partida de nacimiento, como establece la Ley 26.743, de Identidad de Género".