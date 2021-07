El guitarrista y compositor Eric Clapton adelantó que se negará a realizar shows en sitios que exijan certificado de vacunación al público, luego de que el primer ministro británico Boris Johnson anunciara el martes el levantamiento de las medidas de restricción para las reuniones sociales, excepto para los clubes nocturnos, que deberán pedir un "pase sanitario" a quienes asistan.



Según consignó el sitio especializado Variety, el músico utilizó la cuenta del arquitecto, productor cinematográfico y conocido militante "antivacunas" italiano Robin Monotti en la plataforma de mensajería Telegram para dar ese mensaje. "Quiero decir que no voy a presentarme en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos", expresó el músico de 76 años.

Clapton dio a conocer su postura en contra de la vacunación y de las medidas de prevención frente a la pandemia de coronavirus desde el año pasado, cuando además colaboró con el cantante norirlandés Van Morrison (también conocido por su postura antivacunas) en "Stand and Deliver", una canción crítica de las políticas de confinamiento que cuestionaba la "falta de libertad" en este contexto.



Además, en mayo pasado, Clapton había dado detalles sobre su "desastrosa" experiencia tras ser vacunado con AstraZeneca, cuya aplicación calificó como producto de una "propaganda forzada".



En tanto, el Reino Unido se convirtió en las últimas semanas en uno de los países europeos más afectados por la expansión de la variante Delta del Covid-19, con un aumento exponencial de los positivos que pasaron de 4030 nuevos casos el 28 de mayo a 48.161 el domingo último.



Ante ese escenario y en coincidencia con la apertura de las actividades, el premier conservador busca alternativas para volver a una tendencia en descenso, por lo que propuso la implementación de un certificado sanitario aprobado por el Servicio de Salud Nacional británico para los mayores de 18 años.



De acuerdo a lo publicado por el diario The Guardian, la medida provocó una reacción inmediata de parte del sector del entretenimiento, ya que el 35 por ciento de los jóvenes de 18 a 30 años aún no están vacunados.