La excursión del gobernador Omar Perotti a Casa Rosada la tarde noche del miércoles fue para dejar en claro cuáles son sus preferencias para la lista de candidatos a senadores y diputados nacionales en Santa Fe. Pero eso ya lo sabían en el gobierno nacional, así que más que nada fue para mostrar el grado de decisión que tiene al respecto. Y llevó números para argumentar su posición: Una encuesta de Aresco que muestra al mandatario provincial con buena imagen de gestión con lo cual “no interesa tanto que a (Roberto) Mirabella (el candidato del gobernador para encabezar la nómina a senadores) le falte conocimiento en la provincia: Es el candidato de Perotti. Es Perotti”, le dijo a este diario una fuente cercana al complejo armado del Frente de Todos en la provincia. La propuesta se completa con Marilyn Sacnun también para el Senado y con Marcelo Lewandowski para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. Pero en el encuentro Perotti se encontró con la resistencia del presidente Alberto Fernández que impulsa a su ministro de Defensa Agustín Rossi como candidato a senador por Santa Fe. Cristina Kirchner por su lado, sólo respalda a Sacnun y debate con el gobernador el uno-dos de esa nómina. Las conversaciones siguieron con el ministro del Interior Wado De Pedro y es obvio que la negociación ha quedado clara y abierta.

Por supuesto, todos hablan de “la necesaria unidad” del Frente de Todos de cara a los comicios de este año. Pero por las dudas, los apoderados de la Corriente de la Militancia que lidera Rossi inscribieron ante la junta electoral del Frente la línea interna “Santa Fe de Pie” e hicieron reserva de ese nombre. El instrumento jurídico partidario será necesario si no hay acuerdos y cada uno insiste en su postura y se hacen inevitables las PASO en cualquiera de las categorías nacionales.

Durante los últimos días en el entorno de Rossi y hasta el propio ministro repetían que “Agustín quiere quedar en el ministerio, está haciendo una gran gestión ahí y está enfocado en la gestión”. Pero por lo que se conoció tras la reunión de ayer en Buenos Aires, es el propio presidente quien lo impulsa. Y no sólo a él sino que propone completar la fórmula con la vicegobernadora Alejandra Rodenas. El argumento es que el ministro nacional mide más en Santa Fe que los candidatos del gobernador, por eso Perotti fue con números para respaldar su idea de que la mejor estrategia para conservar las dos bancas del peronismo que entran en disputa en la Cámara alta nacional; es ir con los candidatos de los más votados en los últimos comicios: Es decir, él mismo y Lewandowski para diputado. “Mirabella se sube a la gestión de Perotti y con eso pelea. Y Marilyn tiene la confianza de Cristina. Es más, esto sigue la lógica que tuvo la estrategia en 2019: Con Cristina sola no alcanzaba pero sin Cristina no se ganaba. Y esto lo aplicó la propia vicepresidenta en Santa Fe cuando advirtió que la única manera de ganar era con Perotti candidato a gobernador”, explicó ayer una fuente del perottismo a Rosario/12.

La aparición del nombre de la vicegobernadora Rodenas en la mesa de negociaciones es otro elemento a tener en cuenta. En los casi 20 meses de gestión en Santa Fe, la presidenta del Senado santafesino en ningún momento rompió lanzas con el jefe de su sector -el NES- el polémico senador Armando Traferri, enemigo interno irreconciliable de Perotti si es que tal categoría puede existir en las relaciones políticas. Pero en este caso y conociendo a los protagonistas, parece que sí.

Con todo y como pasa siempre en un cierre de listas, y más en un cierre del peronismo, no hay que dar nada por seguro hasta último momento. Ayer, los detractores internos de Rossi apuntaron que el ministro fue el responsable también “de que no se alcanzara la unidad para a listas de concejales de Rosario que en un acuerdo con La Cámpora y otros sectores, se pretendió alcanzar detrás de la figura de Lewandowski para empezar a diagramar un proyecto para la intendencia en 2023”, dijeron en el entorno del actual senador nacional. La Corriente postula como cabeza de lista para su reelección a la concejala Norma López donde también se alcanzó un entendimiento con el Movimiento Evita.