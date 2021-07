La diputada provincial ¿ex?macrista Carolina Píparo pegó el salto y abandonó las huestes del PRO por una alternativa a su derecha: José Luis Espert. A través de Twitter, la legisladora confirmó que acompañará al economista ortodoxo en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

"José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no", fundamentó Píparo en la red social. "Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura", matizó sobre su salida del espacio que hoy preside Patricia Bullrich.

"También me quedo con la incondicionalidad de aquellos que estuvieron, están y estarán en las buenas y en las malas", añadió, en velada alusión al apoyo de sus ahora ex socios políticos por el siniestro que protagonizó con su marido en Año Nuevo.

No obstante, lanzó críticas indirectas, al señalar que "me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos". "A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar", siguió Píparo su hilo de Twitter. "Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna", apuntó, ya en tono de campaña.

"Tengo la convicción de que seremos una oposición firme contra cada intento por avasallar a las instituciones y a los ciudadanos", remarcó con consignas acordes: "Me van a encontrar siempre defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo".



La historia de Carolina Píparo

Píparo fue víctima de una salidera bancaria en 2010, en La Plata. Estaba embarazada, fue baleada y perdió a su bebé. El hecho de ser víctima de un hecho de inseguridad bastó para que el macrismo le ofreciera una candidatura. En el medio, trabajó para el Banco Provincia y como legisladora provincial levantó la mano en favor de una reforma previsional que perjudicaba a los trabajadores de la banca pública bonaerense. Por ese motivo, en el Banco Provincia la declararon persona no grata.

En 2019 impulsó una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos y chalecos refractarios con la patente impresa, a fin de, afirmó, "frenar la ola de inseguridad a manos de asaltantes en motos". La madrugada del 1º de enero de 2021, sufrió con su marido un robo en la puerta de su casa por parte de ladrones que huyeron en moto.

Su esposo, Juan Ignacio Buzali, salió en persecución de los asaltantes y atropelló a dos motociclistas ajenos al hecho. Buzali fue detenido y acusado de tentativa de homicidio, ya que se consideró que quiso hacer justicia por mano propia. Píparo gozó de la protección y la solidaridad del macrismo y mantuvo su cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima en la Municipalidad de La Plata. Ahora cambia de lealtades.