El merlense Lucas Guzmán quedó a sólo algunos impactos de conseguir la primera medalla para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este sábado. En la categoría masculina de hasta 58 kilos en taekwondo, el bonaerense cayó en el combate por la de bronce por 15-10 ante el ruso Mikhail Artamonov y se tuvo que conformar con el diploma olímpico.

"Nada que reprocharme, di todo, el cien por ciento. Ahora quiero, con la mente un poco más fría, analizar los rivales, los combates. Cada pelea que hice desde que inicié el torneo, pasé el primer combate y no me dí cuenta, el segundo y no me di cuenta, perdí el tercero y tampoco... Intenté recomponer mi mente pero ya estaba desgastado y mi cuerpo también estaba cansado pero se escapó por una cuestión física. Mi rival tuvo una pelea menos, porque perdió el primer combate. Eso sumó, no es excusa, pero se sintió. Di todo, fui al máximo siempre y no me guardé nada", analizó una vez finalizada su participación el atleta albiceleste.

Guzmán, 11º preclasificado, inició la noche a la 1 de la mañana (hora argentina) con una victoria súper agónica ante el irlandés Jack Woolley (6º) por 22-19 en su debut. A falta de seis segundos para el final, el argentino perdía por un punto pero revirtió el marcador del combate gracias a una certera combinación de golpes con sus dos piernas.

Guzmán, de 26 años, pasó a la instancia de cuartos de final, donde superó con creces al iraní Armin Hadipour Seighalani (3º) por 26-6 y asegurándose, de mínima, el diploma olímpico.

Pero en semifinales, lo del italiano Vito Dell'Aquila (2º) fue muy superior. El europeo, de tan sólo 20 años, estuvo siempre en control de la pelea y castigó cada intento del merlense de recuperar terreno en el marcador con patadas al pecho y la cabeza.

Finalmente, cerca de las 9 de la mañana, Guzmán tuvo su chance directa por la medalla ante el ruso Artamonov (5º). La historia comenzó favorable para el argentino, con un 3-0 en el primer parcial gracias a un buen cierre y una penalización de su rivla. Sin embargo, en el segundo hizo lo que quiso y se lo llevó por 10-0. Lo que le quedaba al merlense era ir por todo en el pasaje final y la apuesta casi le sale, con un 7-5 a su favor aunque insuficiente, con un saldo final de 15-10 para el ruso.

Ganador de la medalla de bronce en el último Mundial de Manchester 2019, Guzmán es el único representante en taekwondo de Argentina, que estuvo ausente en Río de Janeiro 2016, cuatro años después del oro que se colgó Sebastian Crismanich en Londres 2012.