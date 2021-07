Sofía Jujuy salió a cantar y bailar en el programa de Marcelo Tinelli en la noche del viernes e hizo una versión del tema "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio. La coreografía podría haber sido una más de tantas que se pueden ver en un programa de variedades, pero incluyó una banalización del Holocausto que ha despertado críticas.

En una una pantalla aparecieron los rostros de mujeres célebres. No exactamente con un patrón determinado, dado que iban de Eva Perón a Gabriela Sabatini, pasando por Mercedes Sosa, María Elena Walsh, la Madre Teresa de Calcuta, Niní Marshall y Frida Kahlo.

Mientras Sofía Jujuy entonaba la frase "yo no soy esa mujer, que no sale de casa", el rostro que se vía de fondo era el de Anna Frank. Al mismo tiempo, Sofía Jujuy cantaba "esa niña consentida, mimada o perdida". La canción incluye también ese pasaje: "Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida".

La joven holandesa pasó más de dos años escondida con su familia en una casa de Ámsterdam durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 12 de junio de 1942, día de su cumpleaños número 13, recibió un diario de regalo. Llenó sus páginas durante los años siguientes, hasta agosto de 1944, cuando los nazis irrumpieron y se llevaron a los ocho ocupantes del escondite. Solamente sobrevivió Otto Frank, el padre de Anna. Su mujer y sus dos hijas murieron en el campo de exterminio de Bergen-Belsen. La publicación póstuma del Diario lo convirtió en uno de los textos más célebres del siglo XX y parte de la bibliografía central sobre el Holocausto.

La inclusión de Frida Kahlo, en relación a la misma línea de la canción, también parece desafortunada. La artista mexicana sufrió un terrible accidente de tránsito en su adolescencia y pasó meses postrada en su casa, mientras hacía rehabilitación y comenzaba a pintar. De hecho, tuvo problemas de movilidad por el resto de su vida. El hecho de que aparezca Eva Perón podría remitir al cuento "Esa mujer" de Rodolfo Walsh, palabras que integran el título de la canción.

El nombre de Tinelli se volvió tendencia en Twitter a raíz de este episodio, en el que se banaliza el genocidio perpetrado por el nazismo. No es la primera vez que ocurre en la Argentina. En 2017, Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación de Mauricio Macri, firmó un convenio en la Casa Museo de Anna Frank en la capital holandesa e hizo una declaración que causó escándalo: "Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. El nazismo reducido a una rencilla política. Tinelli ahora la considera una chica que no salía de su casa.