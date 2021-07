Una tensa controversia se generó ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado a partir de una poco sutil intervención del riojano Julio Martínez, quien pretendió que una postulante a jueza de la Cámara Comercial porteña adelantara su opinión sobre la causa de quiebra del Correo Argentino, que el exministro de Defensa de Mauricio Macri pretendió disfrazar de “pregunta técnica”. El episodio generó la reacción de los senadores del Frente de Todos, que la consideraron “desubicada”, un intento de “defensa solapada” del exmandatario y que podía implicar –en caso de ser respondida– un causal de recusación por prejuzgamiento en caso de que la candidata tuviera que intervenir en el expediente que tiene por imputado a Macri. “Lo más perverso, lo más vil y lo más funesto de la gestión del expresidente Macri en el manejo de la justicia está siendo ratificado por el senador Martínez”, advirtió su par Oscar Parrilli.

El contrapunto tuvo lugar mientras exponía por videoconferencia la doctora María Guadalupe Vázquez, postulante del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante como vocal en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal.



Luego de que se explayara sobre su currículum, sus 20 años en el Poder Judicial, su posición favorable a que jueces y juezas paguen impuesto a las ganancias, entre otros temas, Martínez pidió la palabra para introducir sin disimulo una de las causas que obsesionan a su jefe político. El senador afirmó que la candidata había trabajado con la fiscal general Gabriela Boquín (que interviene en la causa del Correo), con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, indagó “qué cargo, funciones y tareas” tuvo en cada caso y puntualmente si tuvo alguna participación en la causa del Correo Argentino.



Vázquez le aclaró que nunca trabajó con Boquín, a quien sólo conoce por sus dictámenes, y al repasar su trayectoria recordó que trabajó con Gils Carbó cuando era fiscal de cámara. “Me tomó por mi currículum y un examen”, apuntó. Con relación a la causa del Correo, no tuvo ninguna intervención, dijo.

Martínez retomó la palabra y con la misma falta de sutileza volvió a referirse al expediente que preocupa a Macri. “Ella va a tener seguramente intervención en causas importantes en lo comercial. Quería preguntarle su opinión técnica de qué opina (sic) si en caso de un deudor (que) ofrece el 100 por ciento del crédito reconocido, si el acreedor se niega a prestar conformidad con eso, si el juez puede homologar igualmente la propuesta”, dijo en castellano borrascoso.

–Entiendo perfectamente a dónde va –admitió el radical cordobés Ernesto Martínez, que presidía la audiencia, mientras Oscar Parrilli levantaba la mano– pero evitemos controversias y diálogos a la luz pública (sic).

Parrilli le pidió a Martínez que retirara la pregunta “porque soslaya claramente una actitud casi de inteligencia y no corresponde preguntarle a un postulante sobre un caso concreto donde está acusado el expresidente Mauricio Macri”. “Me parece absolutamente fuera de lugar, desubicada, y que denota una actitud claramente persecutoria del Poder Judicial”, añadió. Recordó que el rol del Senado en el proceso de selección de jueces consiste en evaluar “habilidades, conocimientos y la incumbencia de cada postulante y no (asumir) una actitud que denota una concepción de la justicia de tener jueces adictos, como durante el proceso de (el exministro de Justicia, Germán) Garavano y de Macri”.

El riojano insistió y sugirió que no aludía al caso del Correo sino que “sólo pregunté por un tema teórico”.

–Creo que ha quedado aclarado que es un marco teórico y no hace referencia a ningún fallo en particular –lo respaldó su compañero de bloque, que conducía la audiencia.

--La verdad, es una pregunta muy especial. Nunca se ha hecho este tipo de preguntas en la Comisión de Acuerdos –intervino el formoseño José Mayans, y le pidió a la candidata que no respondiera porque subyacía a la pregunta “una intencionalidad de defensa solapada” de Macri.

El Martínez cordobés planteó que no podían “poner en un aprieto” sobre responder o no a la postulante, insistió en que se trataba de “una formulación de tipo teórico, o si se quiere académica”, esbozó una reformulación pero mientras otro senador del FdT pedía la palabra dijo “este tema está terminado”.

El Martínez riojano pidió la palabra y el cordobés le rogó sin suerte que “no tuerza el sentido de lo decidido”. Intervino entonces el chubutense Juan Mario Pais para destacar que, desde su primera intervención, al sugerir que Vázquez había trabajado con Boquín, el ex ministro de Macri “está politizando el tema en función de la causa del Correo”. Y agrego otra cuestión no menor: “Está haciendo preguntas que, si la candidata ocupa el cargo, pueden implicar que hasta sea recusada por prejuzgamiento”. Pidió entonces “un poco de mesura y prevención en el tema” porque “sabemos que acá hay un componente político, no es una cuestión técnica o abstracta como la pretende sostener puerilmente el senador Martínez”.

El Martínez cordobés intentó una última maniobra para forzar una respuesta. Admitió que no era correcto “hacer referencia a casos que podrían estar eventualmente bajo juzgamiento de la postulante si se le otorga el acuerdo” y le pidió que “sin hacer referencia a ningún caso concreto” respondiera “desde el punto de vista académico” (sic), con lo que generó nuevas negativas de los peronistas.

“Obviamente lo que ella diga puede generar un prejuzgamiento”, insistió Parrilli, quien recordó el informe del relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, sobre la “mesa judicial” y el plan de persecución del macrismo incluyendo presiones y extorsiones a jueces y fiscales. “Le pido a la doctora Vázquez que no conteste y a usted –al Martínez cordobés—que sea ecuánime y ponga un poco de tino y no la comprometa, porque claramente hay una actitud que demuestra lo más perverso, lo más vil y lo más funesto de la gestión del ex presidente Macri en el manejo de la justicia está siendo ratificado por el senador Martínez”.

El riojano hizo una última intervención para insistir en que sus preguntas eran “genéricas, teóricas y académicas” (sic), rechazó los dichos de Parrilli y añadió que “no lo acepto de parte de un gobierno que tiene en marcha la agenda de venganza e impunidad”. “Habiendo hecho catarsis ambos bloques en cuestiones políticas”, cerró el Martínez cordobés, y liberó a la postulante.